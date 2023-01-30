春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺

嘉湖複式1110萬沽 27年升近2倍

市場消息稱，天水圍嘉湖山莊亦錄得近月罕見的逾千萬元成交。位於麗湖居2座頂層複式戶，實用面積1281方呎，4房間隔，以1110萬元沽出，實呎8665元。原業主1996年以382.6萬元購入，持貨約27年，帳面獲利727.4萬元或1.9倍。

料市場憧憬美國加息潮完結

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年過後，樓市全面復常，購買力亦全面回歸，加上市場預期本周四美國再加息0.25厘後，便會完成是次加息周期，下半年更有機會減息，買家置業信心增強，有助加快入市決定。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則預期，受通關因素持續帶動下，本港經濟有望進一步反彈，樓市有望「價量齊升」。

啟豐園2房400萬沽 4年實蝕23%

新春後樓市仍錄零星二手蝕讓，祥益地產區域董事袁思賢稱屯門啟豐園3座中層F室，實用面積325方呎，2房間隔，以400萬元售出，實呎12,308元。原業主2018年底490萬元購入，帳面蝕90萬元，若連使費計料實蝕約114萬元或約23%。