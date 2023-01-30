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投資策略

馬泰陽：新春後料新一波北水流入

【明報專訊】踏入癸卯兔年，樓股齊齊發力開好局，港股首個交易日延續虎年尾市強勢，以全日最高位22,565點收市，並創近11個月新高。另外，市場上多個一手盤連錄成交，甚至錄得大額成交；而二手市場重回熾熱，重現「陽春市」，展現好兆頭

總結2022年，樓價指數全年累跌15.59%，終止連續13年的升勢；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，已累跌16.48%。事實上，去年因受嚴格的防疫措施所限，嚴重打擊各行各業，地產行業亦不能幸免；加上美國開始加息，本港亦跟隨其加息步伐，難免窒礙準買家的入市決定。幸而，虎年尾市因受內地與本港通關，高鐵亦自3年來迎來首次通車，為兔年帶來「開門紅」。雖然農曆新年屬傳統的樓市淡季，不過因內地與本港通關，有不少內地人來港，帶動資金流入本港市場，刺激樓市交投。二手方面，根據本行前線數據所得，港、九及新界十大二手指標藍籌屋苑於大除夕及大年初一合共錄得12宗，綜合農曆新年5天長周末（1月21日至25日）計，合共錄得約14宗買賣。反映節日因素未窒礙買家入市意欲，有不少市民趁樓價反彈前把握最後入市機會。

利好消息將在兔年逐漸浮現，市場預料美國將減慢加息幅度及速度，並於今年見頂，屆時將有利國際市場；隨着香港邁向復常，股樓亦出現新氣象，相信待國內的春節假期一過，將有新一波的北水流入；加上在2月發表的《財政預算案》有更多惠及樓市的消息，屆時不但能有效帶動經濟，令新一年樓市「兔氣揚眉」，有望再現「大陽春」。筆者預料2023年樓價有力重上歷史高位，兔年樓市持續穩中向好，樓價升幅料10%至15%。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

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