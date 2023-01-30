布少明：兔年樓市已復常

隨着中港正式通關，香港踏上復常之路，樓股皆現新氣象。兔年首個交易日，恒生指數即迎來「開門紅」，全日升逾500點，市面上一片欣欣向榮之境。樓市亦「虎盡金來」，提早於農曆新年前爆發「小陽春」，一二手交投齊彈，特別是二手，綜合美聯分行資料，2023年1月16日至1月22日的一周，雖然適逢農曆新年初一假期，但全港35個大型屋苑錄81宗買賣成交，與去年同期正值農曆新年假期一周（2022年1月31日至2月6日）34宗增加約1.38倍，追平2011年紀錄並創近12年同期新高。

美聯信心指數最新報66.3點，按周升2%，連升9周，創自2021年9月中旬後約16個月新高。內地與本港兩地通關後，本港經濟有望逐步復常，樓市氣氛回暖，無論一手私樓抑或二手住宅交投均轉旺，增強業主信心，減價盤減少下，令信心指數上升。相信待內地春節長假後，內地的購買力慢慢釋放來港，將為本港樓市帶來久違新動力，助樓市更上層樓，新一年有望「兔氣揚眉」，如美國息口提早見頂，料樓價現雙位數升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]