經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：輸入人才為樓市注入新血

【明報專訊】今年的農曆新年氣氛和以往不一樣，原因是疫情放緩及防疫措施放寬，再加上中國及香港兩地通關，使到人員的流動增加，經濟亦重拾上升的軌道，今年的農曆新年香港人可以輕鬆地和家人團聚，節日氣氛濃厚，一元復始，萬象更新！

今年的樓市和往年完全不一樣，踏入1月份，樓價已經見底回穩，買家入市的意欲明顯增加，傳統的資金開始入市，再加上有新香港人資金的加入，樓市的感覺如脫韁野馬，成交量不斷增加，特別是豪宅及特色單位的交易，數量比之前幾倍的上升。

內地政府在這幾年有意打造大灣區的發展及優勢，大灣區的城市主要包括廣州、深圳、珠海、東莞、中山、佛山、惠州、江門、肇慶，以及香港和澳門等城市，相信香港的發展優勢會更明顯，只是這幾年香港受到社會運動的影響，以及新冠疫情肆虐的摧殘，令到香港在配合大灣區發展的節奏被拖後腿，減少了香港人發展的機會，更加嚴重的是香港因為社會運動之後，比較多的青年人移民他國，使到香港流失了部分人才，亦間接令香港的經濟能力減弱。

幸好香港有背靠中國內地的優勢，中國政府在2003年放寬自由行的計劃，使到大量內地同胞到港消費，香港的經濟及樓市即時見底回升。今次的情况都是一樣，通關之後，人流及物流都會增加經濟的流動，特別是香港推出的高端人才輸入計劃，相信能夠在短期內填補早前移民失去的工作人口。今次的變相換血，筆者認為必會對樓市產生正面的作用，原因是今次輸入人才的目標是高端人士，將會令樓市注入更多的新動力，再加上已經積聚了多年的購買力，相信農曆新年之後必定會出現小陽春！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

葵青貨櫃碼頭吞吐量跌幅大 海嘯後最傷 跨境貨運雖撤限 業界：今年仍難樂觀
葵青貨櫃碼頭吞吐量跌幅大 海嘯後最傷 跨境貨運雖撤限 業界：今年仍難樂觀
港高效見稱 善處理水果凍肉
港高效見稱 善處理水果凍肉
業界促與灣區協調 免港口間競爭
業界促與灣區協調 免港口間競爭
渣打料儲局下半年減息半厘
渣打料儲局下半年減息半厘
畢馬威料港銀淨息差擴 貸款減值成隱憂
畢馬威料港銀淨息差擴 貸款減值成隱憂
封面故事：霸菱柯睿思:中美經濟報喜 看好今年股市
封面故事：霸菱柯睿思:中美經濟報喜 看好今年股市
瑞銀料人幣撲6.5 中資股續向好
瑞銀料人幣撲6.5 中資股續向好
KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損
KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損
企業貸款二手平台PrivEx 冀3年佔亞洲半壁江山
企業貸款二手平台PrivEx 冀3年佔亞洲半壁江山
內地復常 製造業ESG貸款需求增
內地復常 製造業ESG貸款需求增
安聯推數碼平台 助散戶管理財富
安聯推數碼平台 助散戶管理財富
室內AI養蟹 掌握最佳收成期
室內AI養蟹 掌握最佳收成期
不受風雨影響 室內養蟹可降死亡率
不受風雨影響 室內養蟹可降死亡率
鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓
鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：券商籲買 比亞迪Call 27360
金子：券商籲買 比亞迪Call 27360
張兆聰：落後股聯塑向上突破
張兆聰：落後股聯塑向上突破
張兆聰：風險胃納升 AI概念股可取
張兆聰：風險胃納升 AI概念股可取
伍禮賢：訪澳旅客大增 金沙業績迎反彈
伍禮賢：訪澳旅客大增 金沙業績迎反彈
王良享：實際利率跌 有利金價破頂
王良享：實際利率跌 有利金價破頂
許健生：電能是過渡？氫能才是王道！
許健生：電能是過渡？氫能才是王道！
謝偉銓：加強公眾教育 減少垃圾堆填
謝偉銓：加強公眾教育 減少垃圾堆填
儲起利市錢 開兒童戶口攻略
儲起利市錢 開兒童戶口攻略
沈永年：重遊羅湖憶深圳創業經歷
沈永年：重遊羅湖憶深圳創業經歷
陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走
陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走
林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈
林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈
溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保
溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保
陳大為：美國科技股掀炒人潮非吉兆
陳大為：美國科技股掀炒人潮非吉兆
陸振球：好戰拜登或推升戰爭風險
陸振球：好戰拜登或推升戰爭風險
陸振球：投資要「威人威威不是威」
陸振球：投資要「威人威威不是威」
林少陽：今年意外因素料驚喜多於驚嚇
林少陽：今年意外因素料驚喜多於驚嚇
技術取勝：恒地沿上升軌向好
技術取勝：恒地沿上升軌向好
李聲揚：經濟好不代表股市好
李聲揚：經濟好不代表股市好
蔡金強：「兔」氣揚眉的港股和特斯拉
蔡金強：「兔」氣揚眉的港股和特斯拉
艾雲豪：併購的贏家詛咒與祝福
艾雲豪：併購的贏家詛咒與祝福
李順威：策略師普遍捧歐亞股 看淡美股
李順威：策略師普遍捧歐亞股 看淡美股
劉思明：港股料高位上落消化沽壓
劉思明：港股料高位上落消化沽壓
何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261
何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261
瑞銀亞洲：炒作新能源車 小米購22567
瑞銀亞洲：炒作新能源車 小米購22567
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684
周顯：超級高手買的都是大藍籌
周顯：超級高手買的都是大藍籌
王弼：懶理華爾街宣傳 候調整始掃貨
王弼：懶理華爾街宣傳 候調整始掃貨
曾淵滄：趁樓價未升買地產股
曾淵滄：趁樓價未升買地產股
湯文亮：美國應該加息定減息？
湯文亮：美國應該加息定減息？
陳永傑：美加息近尾聲 全球樓巿回穩
陳永傑：美加息近尾聲 全球樓巿回穩
布少明：兔年樓市已復常
布少明：兔年樓市已復常
馬泰陽：新春後料新一波北水流入
馬泰陽：新春後料新一波北水流入
長實大埔鳳園申建1759伙 九成反對 收325份意見書 大部分指影響交通環境
長實大埔鳳園申建1759伙 九成反對 收325份意見書 大部分指影響交通環境
華懋「添食」逾33億購倫敦商廈
華懋「添食」逾33億購倫敦商廈
本月新盤沽約470伙 4個月新高
本月新盤沽約470伙 4個月新高
春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺
春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺
「女人街」銀主舖4500萬放售
「女人街」銀主舖4500萬放售
MegaBox新春人流生意升兩成
MegaBox新春人流生意升兩成
EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜
EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜
名城二手交投價量齊升
名城二手交投價量齊升
MPF半自由行 吼「性價比」高基金
MPF半自由行 吼「性價比」高基金