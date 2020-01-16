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投資策略

摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684

【明報專訊】恒指上周四假後紅盤高開且高收，大市更以全日最高位收市，突破去年重大阻力（4月初及6月下旬）約22,500點，如能企穩，此阻力或變相成短線支持，日線圖下一阻力為24,000點，該處有小型下跌裂口未回補。輪證資金流方面，反映投資者傾向趁高開淡倉。恒指好倉上周四錄1.7億元淨流出，至於淡倉上日錄1.4億元淨流入。資金絕大部分以牛熊證作部署，目前上下各1000點區間的牛熊證街貨比例懸殊，熊證比例達89%，熊證重貨區為收回價23,000點至23,999點的產品，截至上周四收市，此區域熊證街貨相等於1167張期指，預料周五收市後街貨會再度增加。如投資者部署短線追入可參考恒指牛（50391），收回價21,700點，實際槓桿21倍，2024年12月30日到期。如認為後市有下跌空間可參考恒指熊（68684），收回價23,200點，實際槓桿31.3倍，2025年04月29日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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