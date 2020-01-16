何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261

騰訊控股（0700）升勢持續，上周五曾升逾2%至416.6元，是逾11個月高位，收市保持約2%升幅。向上觀望上試420元的機會，400元關口有待重建支持。看好或可考慮騰訊認購證16261，行使價438.138元，2023年6月到期，實際槓桿約6.8倍。看淡或可留意騰訊認沽證22107，行使價403.655元，2024年3月到期，實際槓桿約2.0倍。

小米（1810）上周曾升至逾半年高位。向上觀望上試14元機會，250天線約12元或已重建支持。小米短時間內累積顯著升幅，好友即使追貨，暫傾向選擇價外幅度一成以內的認購證，待到價才考慮再向上換馬。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]