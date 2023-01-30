溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保

根據以往數據，若恒指在反彈浪中拋離250天移動平均線超過8%（即約21,900點水平），往往會出現調整，意味一度升至22,600點水平的港股實已「超額完成」。

旅遊餐飲電影板塊受捧

內地的利好消息，主要指春節假期的多項初步數據均甚為理想。根據攜程的數據顯示，春節前4天假期，包括酒店、民宿、門票在內的旅遊多個行業，營業表現已回復甚至是超出疫前2019年同期水平。與去年春節相比，民宿預訂量按年增逾2倍、門票預訂量增加五成以上。另一方面，據燈塔專業版的實時數據，截至上周四（26日）晚上10時，今年內地春節檔期的電影票房總收入已突破60億元人民幣。相關數據帶動旅遊、餐飲、航空、電影等相關概念股備受追捧。

美國方面，宏觀經濟數據及企業業績理想，都推動美股進一步反彈。當地第四季經濟增長按季以年率計初值為2.9%，雖然不及前值的3.2%增速，但遠較預期的2.6%為佳。與此同時，同期核心PCE物價指數年化季率初值為3.9%，為2021年第一季度以來的低位，亦低於預期及前值數字。經濟增長優於預期而物價指數回落，自然利好投資氣氛。後市投資者需要關注企業盈利表現，以及本周的聯儲局議息。我們估計當局將會將一步放慢加息步伐至25點子。重點是會議聲明及主席的言論，本欄稍後會再作跟進。

考慮到港股近月已累積顯著升幅，大家應候低吸納或至少分注部署，以及做好風險管理，例如是控制注碼及若走勢未符預期，或需再度審視股份的基本因素，以決定是需要減持或先作止蝕。今個星期，我們會介紹中國平安（2318）。

內險股基本因素改善

今年內險股的基本因素有望改善，估計新業務價值及投資回報都有潛在增長，當中大家可以留意平保。其首三季度歸母營運利潤約1,232億元人民幣，按年只增長 3.8%。而整體淨利潤低於預期，則主要受累股權投資虧損所致。 雖然去年業績不算理想，但今年有望否極泰來。

展望方面，受惠中國重新開放，將為壽險銷售創造更加有利的條件。

隨着1月份預料達疫情頂峰，往後時間經濟有望逐步正常化，相信保險業務最差時間已經過去，中國平安的新業務價值有望改善。而近月市場憧憬中國重新開放將為各行各業創造更加有利的環境，中港股市重拾動力，內險股可受惠股票市場情緒改善，以及投資回報提升。

事實上，縱使去年前三季度集團保險資金投資組合投資收益受資本市場波動影響，有所承壓。但該情况已於去年底開始出現逆轉，主要是內房政策頻出及經濟重新開放所帶動。針對內房為例，中證監於年底決定即時起針對內房股權融資推出五項優化措施，包括恢復涉及內房上市公司併購重組和配套融資，以及恢復H股內房再融資，支持房地產市場平穩發展。政策對內房起扶持作用， 也利好參與內房投資較多的中國平安。

近月集團股價升勢凌厲，若往後出現回調將為投資者提供更佳買入點。建議於60元左右水平分2至3注買入，中線首個目標為69元；若較平均買入價下跌10%以上，則需考慮止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]