陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走

有人說：把一艘船停靠在碼頭上是最安全的，但這卻不是建造這艘船的最初設想；一個人呆在家裏可能是最舒服的，卻不是正常人生的終極追求。

勿把目光聚焦在小範圍

人生很多時就好像坐飛機時既有頭等艙也有經濟艙，雖然都會是同時到達目的地，但過程的感受卻會有很大的分別。

你給別人的感覺很多時就好像繡織品一樣，表面上看來非常絢麗奪目，但又有誰發現到背面後縱橫交錯、斑駁複雜的線頭和滄桑？

細想一下，自己的人生軌迹其實就是自己對生存方式和發展方向的取捨，不一樣的選擇就肯定有不一樣的結果。前路永遠都在腳下，是需要你自己用心去走。

快樂的人會說、會笑、會和別人擁抱；健康的人會逛街、會運動、會和別人聯繫；聰明的人會玩、會幽默、會豁達；愚笨的人卻只會緊張、會隨意生氣、會自困。如何抉擇？只憑一心！

兔年願望其實可以很清新：品茶鑑酒賞花，臨風待月觀霞。

人生若可到此，又夫復何求？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]