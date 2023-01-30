儲起利市錢 開兒童戶口攻略

明報記者 劉敬華

選擇任何理財產品，也要先了解自身的理財需求，然後再比較同類產品特點，篩選當中符合個人需求的理財產品。父母可引導子女定出用作儲蓄的利市金額，再比較各銀行的最低開戶要求及戶口特點。目前大部分銀行的兒童儲蓄戶口均不設最低開戶金額要求，是次進行比較的兒童戶口最低開戶金額要求介乎0至1000元，其中建行亞洲智Smart兒童港元儲蓄戶口的最低開戶結存要求為1000元。

存款不足5000元 少數銀行有利息

市場上的兒童儲蓄戶口一般不設低額結存服務費，即戶口結存低於5000元，也不需向銀行支付任何費用。不過，要讓孩子明白存款於銀行可獲利息此一好處，便要留意現時大部分銀行少於5000元的活期存款利率為0厘，僅少數銀行在儲蓄存款少於5000元的情况下也可提供利息，渣打是其中之一，存款1元或以上已可提供0.625厘年利率。至於活期存款戶口結存於5000元或以上，是次比較的各家銀行均可提供0.625厘的年利率。此外，個別兒童儲蓄戶口可於活期存款牌價之上提供額外利息，如信銀國際的My Dear Account親親戶口可提供港元儲蓄額外年利率0.1厘。

除提供利息的實際功能，兒童儲蓄戶口能否提升小朋友對儲蓄的興趣亦十分重要。小朋友的喜好不盡相同，部分兒童儲蓄戶口會透過提供存摺簿，讓小朋友透過「打簿」見證戶口結存慢慢增加，從而明白積少成多的理財概念，如東亞理財小博士儲蓄帳戶及中銀香港「孩子天」儲蓄帳戶也有提供存摺簿。

孩童往往喜歡模仿成年人，很多小孩對銀行的印象就是父母到銀行櫃員機提款或存款，因此部分銀行的兒童儲蓄戶口提供可查數、但不能提款的戶口卡，以增加小朋友使用銀行戶口儲蓄的樂趣，如建行亞洲智Smart兒童儲蓄戶口提供的戶口卡，便可讓小朋友透過櫃員機查閱戶口結存，但不提供任何提款、轉賬及繳費功能。

大新渣打提供存摺簿及戶口卡

若子女希望可同時擁有自己的存摺簿及戶口卡，部分銀行如大新Thomas & Friends兒童儲蓄戶口，以及渣打My Dream Account可同時提供存摺簿及戶口卡。大新Thomas & Friends兒童儲蓄戶口提供的存款卡，可讓小朋友於櫃員機和存款機存入現金及查詢戶口結餘。至於渣打My Dream Account，可讓父母為其11歲以下子女開立存款卡，亦可為11至18歲子女開立可提款的青少年ATM卡。青少年ATM卡的每日預設最高提款或購物交易限額為2000元，而戶口持有人會收到就青少年ATM卡透過櫃員機提取現金交易之短訊通知。

無論選擇戶口卡或存摺簿，父母協助子女選擇時，宜留意居所附近是否設有相關銀行的櫃員機或打簿機，而由於兒童戶口提取功能大多需於銀行分行進行，選擇時亦應留意分行網絡是否方便。近年網上銀行愈來愈普及，如希望子女及早接觸網上銀行服務，部分兒童戶口如恒生智多Kid理財戶口及東亞銀行理財小博士儲蓄帳戶，也有提供網上銀行服務，讓小孩於網上查閱帳戶結餘。

現時銀行活期存款利息偏低，若父母希望代子女投資為利市錢增值，市場上亦有屬綜合戶口的兒童帳戶選擇，如恒生智多Kid理財戶口。該戶口除可綜合處理港元及外幣存款外，還可兌換外幣、投資股票，以及使用該戶口的提款卡於櫃員機提存款項，或以易辦事購物等。該行只接受指定理財戶口的持有人為其子女開立智多Kid理財戶口，開戶後父母可透過自己的月結單或網上銀行檢視子女帳戶情况，並可透過電話或網上理財服務管理子女帳戶。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]