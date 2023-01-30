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經濟
2023年1月30日星期一
謝偉銓 銓之講場
投資策略
葵青貨櫃碼頭吞吐量跌幅大 海嘯後最傷 跨境貨運雖撤限 業界：今年仍難樂觀
港高效見稱 善處理水果凍肉
業界促與灣區協調 免港口間競爭
渣打料儲局下半年減息半厘
畢馬威料港銀淨息差擴 貸款減值成隱憂
封面故事：霸菱柯睿思:中美經濟報喜 看好今年股市
瑞銀料人幣撲6.5 中資股續向好
KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損
企業貸款二手平台PrivEx 冀3年佔亞洲半壁江山
內地復常 製造業ESG貸款需求增
安聯推數碼平台 助散戶管理財富
室內AI養蟹 掌握最佳收成期
不受風雨影響 室內養蟹可降死亡率
鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓
環球經濟數據
金子：券商籲買 比亞迪Call 27360
張兆聰：落後股聯塑向上突破
張兆聰：風險胃納升 AI概念股可取
伍禮賢：訪澳旅客大增 金沙業績迎反彈
王良享：實際利率跌 有利金價破頂
許健生：電能是過渡？氫能才是王道！
謝偉銓：加強公眾教育 減少垃圾堆填
儲起利市錢 開兒童戶口攻略
沈永年：重遊羅湖憶深圳創業經歷
陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走
林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈
溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保
陳大為：美國科技股掀炒人潮非吉兆
陸振球：好戰拜登或推升戰爭風險
陸振球：投資要「威人威威不是威」
林少陽：今年意外因素料驚喜多於驚嚇
技術取勝：恒地沿上升軌向好
李聲揚：經濟好不代表股市好
蔡金強：「兔」氣揚眉的港股和特斯拉
艾雲豪：併購的贏家詛咒與祝福
李順威：策略師普遍捧歐亞股 看淡美股
劉思明：港股料高位上落消化沽壓
何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261
瑞銀亞洲：炒作新能源車 小米購22567
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684
周顯：超級高手買的都是大藍籌
王弼：懶理華爾街宣傳 候調整始掃貨
曾淵滄：趁樓價未升買地產股
湯文亮：美國應該加息定減息？
陳永傑：美加息近尾聲 全球樓巿回穩
廖偉強：輸入人才為樓市注入新血
布少明：兔年樓市已復常
馬泰陽：新春後料新一波北水流入
長實大埔鳳園申建1759伙 九成反對 收325份意見書 大部分指影響交通環境
華懋「添食」逾33億購倫敦商廈
本月新盤沽約470伙 4個月新高
春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺
「女人街」銀主舖4500萬放售
MegaBox新春人流生意升兩成
EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜
名城二手交投價量齊升
MPF半自由行 吼「性價比」高基金
謝偉銓：加強公眾教育 減少垃圾堆填
【明報專訊】垃圾徵費在即，而港人對垃圾分類回收仍未做到位，遠較內地及其他鄰近城市發展為慢，其中在公眾宣傳及教育上，實有加大力度的必要。
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許健生：電能是過渡？氫能才是王道！
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沈永年：重遊羅湖憶深圳創業經歷
陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走
林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈
溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保
陳大為：美國科技股掀炒人潮非吉兆
陸振球：好戰拜登或推升戰爭風險
陸振球：投資要「威人威威不是威」
林少陽：今年意外因素料驚喜多於驚嚇
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李聲揚：經濟好不代表股市好
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