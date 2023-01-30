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許健生：電能是過渡？氫能才是王道！

【明報專訊】恭喜發財！祝各位讀者幸福永長久，豐衣足食夠。

要維持地球能夠健康持續地發展，全球這幾年也不停宣揚聯合國的SDG（Sustainability Development Goal）永續發展為目標，以及以ESG（Environmental, Social and Governance）供企業執行作手段。不少國家也制定約在2030至2050年停售汽油車。當大家以為電能車（Electric Vehicle EV）將取代汽油車，作為未來主要的交通工具，但另一種新能源車已積極在發展之中。

電動車已被視為汽車行業最重要的發展趨勢，除了電動車還有一種被稱為「終極環保汽車」的氫能源汽車，在日本和韓國各大汽車公司的努力下，近年來技術突飛猛進。從2018年開始推出了幾款氫燃料電池車，這其中包括了豐田的Toyota Mirai XLE、現代汽車的Hyundai Nexo SUV等，這種新能源汽車被稱為燃料電池汽車Fuel Cell Vehicle FCV。那氫燃料電池車有什麽優點和缺點？相比傳統的燃油車與電動車，他們會有什麽不同？

氫燃料電池車有4個優點：

1）取之不盡的「真」綠色能源氫是宇宙中含量最多的元素，地球上的氫主要存在水（H2O），一個水分子就有2個氫原子，任何有水的地方就有氫。氫被譽為是最清潔的能源，通過化學反應便能把氫和氧直接變成電能。不像石油或天然氣這些化石燃料，沒有燃燒、零排放、不會產生任何有害物質，是百分之百的環保使用。相反，電能車所採用的電池原料包括鋰、鈷、鎳、錳或鋁，這些都是稀有金屬，而處理廢電池也是環保業界需要解決的問題。

氫燃料電池車充氣快 穩定性高

2）續航力強，充氣快。氫燃料電池車加一次氣只需要3至5分鐘的時間，便可行走400至750公里。如日後提高了氫燃料的壓縮率和轉化率後，更可提供1500公里以上的續航。

3）可靠性和穩定性高。在冬天的低溫和夏天的高溫下行走，電動車電池的活性會大降，續航能力大減；相反氫燃料電池就可適應極端的惡劣環境。

4）鋰電池在重複充電後會慢慢減少原來的儲電量和轉化率，充電的時間隨着電池的老化會愈來愈長，續航能力就會持續降低。而氫燃料電池就沒有這方面的擔憂。

那為什麽還要考慮電動車而不採用氫燃料電池車呢？以下就要分析一下氫燃料電池車的4個缺點：

1）缺乏加氫站。跟電能車初期發展一樣，氫燃料電池車最大的挑戰就是缺乏加氫站。

2）加氫站建設成本高。其建設成本比電動車的充電站高出數倍，是因為電動車的充電站可以從當地的電網獲取電流供應。而加氫站的氫燃料則需要特殊建設來製氫，還需要在極低溫高壓下的環境來運輸和儲存。

3）不能在家充電。我們可以在家裏為手機充電，也可以在家裏為電動車充電，但不太可能在家裏準備氫燃料來為氫燃料電池車加氫，這是因為家裏不具備儲存氫燃料的環境。

4）氫燃料電池車繼承了燃油車的優點，同時也繼承了缺點，不像電動車因能量直接轉化產出強勁動力，氫燃料電池車的加速和變速系統的零件比較複雜，維護成本高。

香港目前已有巴士公司引入氫燃料電池車，但因政策未能配合，暫不能在路面試行。筆者在上月一次的「香港創科發展藍圖」的解說會上向創新科技及工業局長孫教授問及有關情况時，局長回應已有時間表發展新能源汽車，並計劃今年年底可推行氫能源電車試驗。

筆者認為未來幾年隨着電能汽車的電池優化與普及性不斷提高，其主導性不可能在短時間被取代；特別是家用房車。反之，因氫燃料電車的續航能力、加氣時間短及FCV電池的輕便性等特徵，更適合用於點對點的特殊商用運輸工具上，例如貨車、巴士、工程車及垃圾車等等。長遠來看氫燃料電車相信是最終的贏家，但未來幾年甚至幾十年，新能源環保汽車巿場將會是百花齊放。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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