王良享：實際利率跌 有利金價破頂

第二次大升市發生於2008年9月至2011年9月，美國次按危機觸發的環球金融海嘯，美國減息至零，並開始量化寬鬆大量印鈔。此期間，金價從840美元一盎司上升至1920美元。

過去3次大升市有共同點

第三次大升市發生於2018年9月至2020年8月。觸發此次升市原因是美國單方面向中國及其他國家實施入口關稅，引起中、美貿易戰及科技戰等。再者，新冠疫情於2020年初爆發，美國再施行無限量寬，令金價於2020年8月被推上歷史高位的2100美元。

以上3次升市的共同點就是：1）環球局勢緊張、有實體戰爭或冷戰爆發；2）美國濫發貨幣；3）各國財政預算赤字大增。

第一次升市的結束，是美國聯邦基金利率從5厘提高至15厘後終結，其後因東西德合併、前蘇聯解體及歐元區成立等因素，令金價回跌至250美元。第二次升市則結束於美國10年期實質利率於2012年從負0.8厘反彈至0.8厘、歐盟達成歐洲穩定機制（ESM）後；當然標準普爾於2011年8月下調美國主權評級後，美國資產包括美債及美元並無崩潰，反而觸發大量短倉補回，亦提供當時金價下跌一大原因。

第三次升市的結束，大致上是因為新冠疫苗的迅速推出，金融系統恢復正常操作。

不過，金價在俄烏戰事爆發後又進入第四波升浪。與前幾次升浪相同之處是國際緊張形勢升級，歐盟與俄羅斯已經決裂，德國在俄烏戰事爆發後立刻通過1000億歐元擴軍，最近更加輸送獵豹型坦克予烏克蘭，並於本土提供訓練，與直接參與戰事分別不大，短期內歐洲與俄羅斯關係無可能改善，冷戰升級。

經濟衰退或提早結束縮表

各國在經濟仍未恢復時又紛紛擴大軍事支出，財政赤字上升成勢。美國雖然現階段仍然在做貨幣緊縮（Monetary Tightening），但亦步亦趨的經濟衰退可能令縮表提早結束，聯儲局下個要應付的難題就是銀行儲備快速收縮的後遺症，不可以排除下半年要減息的可能性。

去年美國聯儲局開始加息及縮表，美國10年期實際利率從3月初的負1厘上升至10月初的1.71厘，金價隨即從高位的2056美元跌至1670美元，這19%的跌幅已充分反映實際利率上升帶來的壓力。今年內，除了美國以外，其他國家亦紛紛出現利率見頂情况，環球利率下跌減低持金的成本，增加金價破頂的動力。

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[王良享 政經良謀]