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王良享 政經良謀

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王良享：實際利率跌 有利金價破頂

【明報專訊】過去50年間，黃金價格曾經出現3次大升市。第一次發生於1971年8月至1980年1月，黃金兌美元價格從每盎司35美元衝上840美元，觸發此次金價上升的原因，是美國在其黃金儲備只足以支付外國持有美元不足四分之一的情况下，單方面取消美元兌黃金的保證承諾，市場對美元以致一般貨幣信心大崩潰下造成。

第二次大升市發生於2008年9月至2011年9月，美國次按危機觸發的環球金融海嘯，美國減息至零，並開始量化寬鬆大量印鈔。此期間，金價從840美元一盎司上升至1920美元。

過去3次大升市有共同點

第三次大升市發生於2018年9月至2020年8月。觸發此次升市原因是美國單方面向中國及其他國家實施入口關稅，引起中、美貿易戰及科技戰等。再者，新冠疫情於2020年初爆發，美國再施行無限量寬，令金價於2020年8月被推上歷史高位的2100美元。

以上3次升市的共同點就是：1）環球局勢緊張、有實體戰爭或冷戰爆發；2）美國濫發貨幣；3）各國財政預算赤字大增。

第一次升市的結束，是美國聯邦基金利率從5厘提高至15厘後終結，其後因東西德合併、前蘇聯解體及歐元區成立等因素，令金價回跌至250美元。第二次升市則結束於美國10年期實質利率於2012年從負0.8厘反彈至0.8厘、歐盟達成歐洲穩定機制（ESM）後；當然標準普爾於2011年8月下調美國主權評級後，美國資產包括美債及美元並無崩潰，反而觸發大量短倉補回，亦提供當時金價下跌一大原因。

第三次升市的結束，大致上是因為新冠疫苗的迅速推出，金融系統恢復正常操作。

不過，金價在俄烏戰事爆發後又進入第四波升浪。與前幾次升浪相同之處是國際緊張形勢升級，歐盟與俄羅斯已經決裂，德國在俄烏戰事爆發後立刻通過1000億歐元擴軍，最近更加輸送獵豹型坦克予烏克蘭，並於本土提供訓練，與直接參與戰事分別不大，短期內歐洲與俄羅斯關係無可能改善，冷戰升級。

經濟衰退或提早結束縮表

各國在經濟仍未恢復時又紛紛擴大軍事支出，財政赤字上升成勢。美國雖然現階段仍然在做貨幣緊縮（Monetary Tightening），但亦步亦趨的經濟衰退可能令縮表提早結束，聯儲局下個要應付的難題就是銀行儲備快速收縮的後遺症，不可以排除下半年要減息的可能性。

去年美國聯儲局開始加息及縮表，美國10年期實際利率從3月初的負1厘上升至10月初的1.71厘，金價隨即從高位的2056美元跌至1670美元，這19%的跌幅已充分反映實際利率上升帶來的壓力。今年內，除了美國以外，其他國家亦紛紛出現利率見頂情况，環球利率下跌減低持金的成本，增加金價破頂的動力。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

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