經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓

【明報專訊】林先生（52歲，單身）在45歲時以700萬元購入現居物業，敘造五成按揭，為期30年，在過去低息環境時，他每月供款1.2萬元，而近一年因息率抽升，每月供款增加至約1.4萬元，現時尚餘樓按280萬元。他現時月薪5萬元，扣除供樓、本身消費等，每月盈餘約1.5萬元。另外，他現有約300萬元現金及100萬元投資項目，強積金戶口結餘約為90萬元。

由於他的按揭還款期橫跨退休時段，直至75歲。在他65歲退休時，假設維持現時息率，按揭尚餘約150萬元。林先生希望知道若要維持現時生活質素，他需多少退休金？現在應怎樣部署？

現時林先生每月生活費3.5萬元中，供樓佔1.4萬元，家庭雜項約6000元，強積金供款1500元，個人消費約1.35萬元。退休後個人消費或減少20%，即跌至約1.1萬元，連同家庭雜項，林先生的每月退休使費現值約為1.7萬元。由65至85歲這20年間，退休費用估計約為800萬元，退休時樓按尚餘150萬元，他的總退休費用約950萬元。

我們細看林先生資產組合及預計退休時的情况：

1）現金300萬元，暫假設繼續留在銀行；

2）投資項目100萬元，假設年回報6%，65歲時料可增值至220萬元；

3）強積金90萬元，倘每月僱主及僱員共供款3000元，年回報4%，65歲時料可滾存至213萬元；

4）每月盈餘1.5萬元，也是暫假設放在銀行

就以上述資產計算，65歲時總資產（退休金）約為967萬元，足夠支付所需的退休費用（950萬元）。那就什麼都不用做？相信精明的你心裏一定說：現實往往不似預期，退休金和退休費用相差只是區區20萬元（不足2%），安全系數實在太低了！

筆者想林先生一個人生活，很多生活支出比較容易調動，唯有住屋及醫療開支要小心處理。

用百萬設供樓戶口 利用13年增值

以住屋問題來說，他在65歲時按揭餘額仍有150萬元，他可以從退休金中撥150萬元還清樓按，也可繼續供樓。筆者建議另一方向作考慮：

‧趁仍有收入及盈餘，從現金資產抽調100萬元設立「退休供樓專屬戶口」，利用未來13年時間滾存增值；

‧可考慮使用高息保險方案，安排一整筆付款，盡快爭取回報；

‧在第13年（65歲）退休時，戶口價值約為171萬元，平均年回報約4.13%。林先生可開始每年提款20萬現金（每月1.7萬元）作為供樓支出及/或補貼管理費，為期10年，完成樓按時，這戶口仍有27萬元的結餘，連同200萬元提款作為樓按，這戶口有227%的效能；

‧可選擇提取餘下27萬元，或讓它繼續滾存，直至128歲，其間可自由提取資金使用（例如80及90歲時分別約有40萬及83萬元）；

‧既然林先生單身，未必要考慮資產承傳問題，如果這27萬元暫時用不着，大可留在戶口滾存。

至於怎樣支援醫療開支，下期再續。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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