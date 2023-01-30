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室內AI養蟹 掌握最佳收成期

【明報專訊】海產業面對消耗量大、過度捕撈和環境污染等問題，大趨勢都是逐漸由人工養殖取代捕撈，甚至嘗試由戶外轉到室內。有本地初創企業近一年多一直在研究室內養蟹，兼且加上人工智能影像辨識技術，目的就是要在最佳時間採蟹，走高增值路線。

明報記者 薛偉傑

攝影 林靄怡

人工智能農業科技（香港）有限公司（AI Farming Company （Hong Kong） Limited）首席技術官郝小添表示，公司成立於2021年8月，創辦人包括他本人、立法會議員吳傑莊（選委會界別），以及本地一家著名食蟹店的第二代傳人。

室內養蟹有氣味 難請人打理

最初是因為有一次他和吳傑莊到該食肆吃飯，該名第二代傳人說起，曾經嘗試在室內養蟹，但效果不太理想，亦因為有些氣味，很難請人打理；想嘗試用較為自動化的方式，但不知如何着手。於是，吳傑莊提議三人合組公司，由郝小添負責主要技術和營運工作，希望和對方一起找出更佳的室內養蟹方案。

2021年12月，該公司先在科學園的辦公室內小規模試養青蟹。去年4月，搬到立法會前議員譚偉豪的九龍灣辦公室內一個空置小房間養蟹。去年6月，該公司開始研究利用工業機械人（機械臂）和人工智能（AI）影像辨識技術優化養蟹工作。去年9月，再搬入一個面積700多方呎的屯門工廈單位。

藉AI辨識重皮蟹和軟殼蟹

郝小添透露，已經找到適合養殖青蟹的大約水溫（約20度）和鹹度（需低於海水），用淡水加上海鹽即可。至於使用到機械臂和人工智能影像辨識技術，主要是為了兩個原因。第一，是考慮到將來擴大規模時，其運作方式需要較自動化；第二，是為了掌握最佳收成期，走高增值路線。他解釋，雖然已經安裝一套連接所有水缸的濾水系統，但因為蟹糞等污穢物會沉在缸底，難以完全濾清。所以需要用機械臂裝上配件，每隔一段時間將污穢物從每個水缸底部吸起升到水中，讓水流將之冲入濾水系統。

至於用到人工智能影像辨識技術，是為了採集「重皮蟹」和「軟殼蟹」，來提高產值。所謂重皮蟹，其實是指青蟹的舊殼尚未完全脫去，但新殼已經長了出來、藏在舊殼下面的狀態。有說青蟹為了準備產卵，用了好些時間來累積營養，到了「重皮」的時候，剛好未產卵，精華全部集中在蟹膏裏。因此，不少蟹農、食肆和食客認為，這是青蟹最肥美的階段和最佳食用時間，全隻蟹都充滿了膏油。所以，以相同重量來說，重皮蟹的售價比一般青蟹高出1.5倍至2倍。軟殼蟹則是重皮蟹之後的一個短暫階段，即是舊殼已經脫去、但新殼仍未完全變硬的狀態，其售價同樣較高。這時，青蟹的體型會一下子大了很多，而新殼會不太反光。

郝小添表示，以往沒有科學化的方法採集重皮蟹或軟殼蟹，只能用養殖時間來粗略估計。但每隻蟹的生長速度都不同，單純計時間不太準確和有效。

盼今年初養出首批蟹

有些東南亞蟹農會故意剪去每隻青蟹的蟹腳，令牠們長出新殼，來變成重皮蟹。但被剪腳的青蟹差不多要用盡全身的營養才能長出新殼，已經瀕臨死亡，體內再沒有多少蟹膏和營養，行內人稱為「紙蟹」。相比之下，利用人工智能影像辨識技術，理論上可以做到，在每隻青蟹到了重皮蟹或軟殼蟹的階段，才採集出售，將產值推到最高。

該公司的目標是，利用機械臂由缸底吸起污穢物，拍照辨識重皮蟹或軟殼蟹，以至可以用機械臂來捉蟹，可能只是加蟹糧才使用人手，而換水則是靠水泵。不過，暫時還未完全達到這個理想，仍需要優化各種配件的設計，縮小它們的體積，以及試出它們在機械臂上的最佳安裝位置。

該公司計劃，今年初先養出一批重皮蟹和軟殼蟹，邀請飲食業人士試食，以初步驗證方案的可行性。然後再融資，以及聘請擁有機械工程或電子工程學位的畢業生，在今年底開始在本地大批量養蟹。

該公司希望，屆時的室內養蟹場面積有1萬方呎，同時養殖3萬隻青蟹（每隻的養殖期為30至45日），估計這個規模足以錄得盈利。當在香港站穩陣腳後，可能在廣西省北海市再開設一個更大規模的室內養蟹場。

[新經濟新天地]

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