安聯推數碼平台 助散戶管理財富

該數碼財富管理平台利用risklab的投資諮詢、分析和建立模型的能力制定解決方案。曹偉邦指出，投資者設定其財務目標、風險偏好和回報預期後，平台便會為基金和證券投資組合提供個人化的意見。客戶可按照個人喜好、不同的新趨勢和主題揀選合適的投資組合。系統及演算法將模擬出不同市况，以前瞻性（forward looking）分析及預測平均10年的投資回報，反映最佳及最壞市况下的表現。此外，平台亦會通過對冲在基金或投資組合層面提供下行保障。

內地或現報復式消費 A股看俏

安聯投資現時以B2B2C的方式推出數碼財富管理平台，向金融機構提供服務，再由金融機構提供服務予最終用戶。安聯投資與虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）去年合作推出智能理財顧問服務GoWealth，服務零售客戶投資者。曹偉邦稱，公司現時與新加坡及馬來西亞等地交流意見，亦開放與其他銀行合作。

在去年金融市場波動下，曹偉邦指，投資者的取態偏向保守，今年中國重新開放，市况逐步轉好，惟料投資者取態不會大轉變，但亦可留意入市機會。他認為在去年市况低迷下，股票估值偏低，今年可增加股票佔比。中國經濟重啟後，或出現「報復式消費」，因此尤其看好中國A股。展望今年加息結束，亦可留意債券，其中偏好政府債券及投資級別債券。

另外，自去年下半年起，港元定存利息上調，他建議投資者可分段敍造定存，避免錯過高位。