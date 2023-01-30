經濟

企業貸款二手平台PrivEx 冀3年佔亞洲半壁江山

【明報專訊】監管機構對銀行資本要求持續提高，為提高資本運用效益，不少銀行會出售客戶貸款資產。這些交易向來以單對單方式尋找交易對象，不過企業貸款二手交易平台PrivEx在去年6月開始營運，提供中央化交易平台，行政總裁陳培華表示，平台可簡化買賣雙方撮合，完成交易時間可由19工作小時縮短至30分鐘，並提供交易資訊促進市場流動性。陳培華相信，市場一旦開始數碼化，轉變將迅速發生，預期最快在3年後，該行可佔亞洲二手貸款交易額的一半市佔率。

明報記者 歐陽偉昉

二手貸款交易並非散戶市場，交易雙方均為擁有相關知識、人脈的專業投資者，對於是否需要透明化、中央化平台，陳培華認為現有方式缺乏效率，主要用電話聯絡尋找交易對手，但隨着資本監管更嚴格的巴塞爾協定III逐步實施，需要改善資本運用，例如將信貸質素惡化的貸款出售，減輕資本佔用，因此必須提高交易效率。另外，銀行缺乏交易平台競價，難以得知交易對手出價是否市場最佳，而且亞洲包括不同時區，銀行家難以聯絡眾多潛在買家。

平台標準化 增市場流動性

PrivEx顧問陶懷方則表示，二手貸款交易多在銀行之間進行，引入透明、標準化交易平台後，以往買賣債券的固定收入基金，也能參與二手貸款交易，為市場增進流動性。

將傳統的交易模式引入新交易平台，陳培華認為最大挑戰是讓銀行家接受新的交易習慣，不過包括他在內的銀行家均明白，數碼化必然來臨，只是何時發生和如何開始，「就如電商購物流行，只是商業應用行為轉變速度較零售來得更快」。他表示，平台在新加坡金管局取得認可市場營運商牌照，提供受監管的安全、即時交易系統，賣家可在平台上載貸款資料供潛在買家查閱。PrivEx計劃在年底推出數據分析服務，提供成交數據、不同期限貸款的孳息率曲線等資訊。

PrivEx自去年6月向銀行開放，在平台登錄有意出售的貸款資產，該行向參與者收取年費，另向買賣雙方收取交易費用，首年兩項費用全免。截至去年年底，平台在6個月進行1億美元（約7.8億港元）二手貸款交易，相對去年亞洲二手貸款交易為100億美元。現時平台上有逾12億美元貸款可供出售，逾40間銀行和金融機構參與者，包括中銀香港（2388）、渣打、星展、卡塔爾國家銀行等。

擬今季駐倫敦攻歐洲

PrivEx總部設於新加坡，負責系統營運和業務發展，在香港則有辦公室進行銷售。陳培華表示，他們計劃今季在倫敦設立辦公室，拓展歐洲二手貸款交易，他指相對亞洲銀行用作資本管理，歐洲則視之為交易獲利工具，因此歐洲市場較亞洲更大，去年交易額為亞洲的7倍。他指當地缺乏類似交易平台，市場人士反映有熱切的需求。

相關字詞﹕資本要求 陶懷方 陳培華 貸款二手交易 銀行

上 / 下一篇新聞

葵青貨櫃碼頭吞吐量跌幅大 海嘯後最傷 跨境貨運雖撤限 業界：今年仍難樂觀
葵青貨櫃碼頭吞吐量跌幅大 海嘯後最傷 跨境貨運雖撤限 業界：今年仍難樂觀
港高效見稱 善處理水果凍肉
港高效見稱 善處理水果凍肉
業界促與灣區協調 免港口間競爭
業界促與灣區協調 免港口間競爭
渣打料儲局下半年減息半厘
渣打料儲局下半年減息半厘
畢馬威料港銀淨息差擴 貸款減值成隱憂
畢馬威料港銀淨息差擴 貸款減值成隱憂
封面故事：霸菱柯睿思:中美經濟報喜 看好今年股市
封面故事：霸菱柯睿思:中美經濟報喜 看好今年股市
瑞銀料人幣撲6.5 中資股續向好
瑞銀料人幣撲6.5 中資股續向好
KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損
KK集團食正潮流零售擴張期 主打品牌定位似LOG-ON 未擺脫虧損
內地復常 製造業ESG貸款需求增
內地復常 製造業ESG貸款需求增
安聯推數碼平台 助散戶管理財富
安聯推數碼平台 助散戶管理財富
室內AI養蟹 掌握最佳收成期
室內AI養蟹 掌握最佳收成期
不受風雨影響 室內養蟹可降死亡率
不受風雨影響 室內養蟹可降死亡率
鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓
鄺翠玲：退休後按揭尚餘150萬 須預留資金供樓
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：券商籲買 比亞迪Call 27360
金子：券商籲買 比亞迪Call 27360
張兆聰：落後股聯塑向上突破
張兆聰：落後股聯塑向上突破
張兆聰：風險胃納升 AI概念股可取
張兆聰：風險胃納升 AI概念股可取
伍禮賢：訪澳旅客大增 金沙業績迎反彈
伍禮賢：訪澳旅客大增 金沙業績迎反彈
王良享：實際利率跌 有利金價破頂
王良享：實際利率跌 有利金價破頂
許健生：電能是過渡？氫能才是王道！
許健生：電能是過渡？氫能才是王道！
謝偉銓：加強公眾教育 減少垃圾堆填
謝偉銓：加強公眾教育 減少垃圾堆填
儲起利市錢 開兒童戶口攻略
儲起利市錢 開兒童戶口攻略
沈永年：重遊羅湖憶深圳創業經歷
沈永年：重遊羅湖憶深圳創業經歷
陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走
陸振輝：前路就在腳下 需自己用心去走
林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈
林嘉文：美元中長線向淡 短期或彈
溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保
溫傑：炒復常持續 傳統股可關注平保
陳大為：美國科技股掀炒人潮非吉兆
陳大為：美國科技股掀炒人潮非吉兆
陸振球：好戰拜登或推升戰爭風險
陸振球：好戰拜登或推升戰爭風險
陸振球：投資要「威人威威不是威」
陸振球：投資要「威人威威不是威」
林少陽：今年意外因素料驚喜多於驚嚇
林少陽：今年意外因素料驚喜多於驚嚇
技術取勝：恒地沿上升軌向好
技術取勝：恒地沿上升軌向好
李聲揚：經濟好不代表股市好
李聲揚：經濟好不代表股市好
蔡金強：「兔」氣揚眉的港股和特斯拉
蔡金強：「兔」氣揚眉的港股和特斯拉
艾雲豪：併購的贏家詛咒與祝福
艾雲豪：併購的贏家詛咒與祝福
李順威：策略師普遍捧歐亞股 看淡美股
李順威：策略師普遍捧歐亞股 看淡美股
劉思明：港股料高位上落消化沽壓
劉思明：港股料高位上落消化沽壓
何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261
何啟聰：股價持續強勢 騰訊購16261
瑞銀亞洲：炒作新能源車 小米購22567
瑞銀亞洲：炒作新能源車 小米購22567
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 恒指熊68684
周顯：超級高手買的都是大藍籌
周顯：超級高手買的都是大藍籌
王弼：懶理華爾街宣傳 候調整始掃貨
王弼：懶理華爾街宣傳 候調整始掃貨
曾淵滄：趁樓價未升買地產股
曾淵滄：趁樓價未升買地產股
湯文亮：美國應該加息定減息？
湯文亮：美國應該加息定減息？
陳永傑：美加息近尾聲 全球樓巿回穩
陳永傑：美加息近尾聲 全球樓巿回穩
廖偉強：輸入人才為樓市注入新血
廖偉強：輸入人才為樓市注入新血
布少明：兔年樓市已復常
布少明：兔年樓市已復常
馬泰陽：新春後料新一波北水流入
馬泰陽：新春後料新一波北水流入
長實大埔鳳園申建1759伙 九成反對 收325份意見書 大部分指影響交通環境
長實大埔鳳園申建1759伙 九成反對 收325份意見書 大部分指影響交通環境
華懋「添食」逾33億購倫敦商廈
華懋「添食」逾33億購倫敦商廈
本月新盤沽約470伙 4個月新高
本月新盤沽約470伙 4個月新高
春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺
春節後首周末 十大屋苑13宗交投續旺
「女人街」銀主舖4500萬放售
「女人街」銀主舖4500萬放售
MegaBox新春人流生意升兩成
MegaBox新春人流生意升兩成
EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜
EIGHT STAR STREET近金鐘 旺中帶靜
名城二手交投價量齊升
名城二手交投價量齊升
MPF半自由行 吼「性價比」高基金
MPF半自由行 吼「性價比」高基金