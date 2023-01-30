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瑞銀料人幣撲6.5 中資股續向好

【明報專訊】踏入2023年以來，中國股匯雙雙向好，人民幣離岸價及恒指分別上升2.5%及14.7%，或反映外資積極買入中國資產，瑞銀財富管理投資總監辦公室全球大宗商品兼外匯主管施德銘（Dominic Schnider）及大中華區股票主管李智穎分析，中國正在走出疫情、利好經濟，料人民幣兌美元今年餘下時間進一步向好，年底可升至6.5水平，看好中資科網、醫療及消費等多個板塊。

外資若看好某一市場資產，需要先將本身的貨幣兌換為該市場的貨幣，始可買入有關資產，故此匯價轉強往往是股市向好的先行指標。另外，由於美元是全球多個國家重要儲備及交易貨幣，美元匯價轉弱，往往被視為向全球釋放流動性，例如美匯指數去年9月28日由高位近115點回落，至上周五收報101.9，累積跌幅達11.2%，期內MSCI全球指數及恒指則分別上漲14.2%及31.5%。

瑞銀施德銘指出，目前該行對美匯指數持「中性」（Neutral）評級，主要反映在該指數中佔比相當高的歐元，兌美元料不會大幅升值，同時亦看好個別貨幣如澳元及人民幣，當中，人民幣兌美元匯價今年底料將升至6.5水平。

優化防疫樓市回穩 利好中國股市

《Money Monday》分析，若人民幣兌美元今年升至6.5水平，反映資金持續流入，利好中國股市。而事實上，瑞銀李智穎目前亦看好中國股市。她解釋，中國股市去年首10個月曾受累三大負面因素，包括：（1）防疫政策、（2）地產市道疲弱、（3）中美關係欠佳，而首兩者近月已有明顯改善。

李智穎表示：「首先，內地近月已經優化防疫措施、重啟經濟，政策比預期早出台，而且亦實行得很快，根據一些內地大型運動用品公司所提供的資訊，不少內地城市疫情高峰期過去後，居民便走出來消費。第二，內地上月房地產市場數據已公布，住宅峻工明顯改善，原因是中央政府已提供財務支持、促使已預售未落成的項目完工，這對於當地居民買樓信心亦提供很重要的支持；向前望的話，我認為最重要的是要給予市場信心──樓價不會再跌、已轉趨穩定，故此政府可能會在需求端進一步出手，例如不少城市已撤限購政策，估計3月全國兩會之後，還會有更多新措施出台。」

中美關係近月回穩 明年聚焦選舉

至於中美關係，李智穎認為，即使兩國長期角力難免，屬市場重大不明朗因素，惟去年底中美審計爭議有重大突破（編按：美國上市公司會計監督委員會表示，已成功獲得對中資企業全面審查及調查的權限，是歷史上首次，相信有助解決潛在監管問題，令投資者得到更好保障，市場普遍認為此舉有助緩解中概股除牌危機），而美國國務卿布林肯料於2月5日至6日訪華，中美政府高層再次面談磋商如何管控分歧，均屬投資者所樂見。

不過，李智穎亦提醒，明年會先後有台灣及美國選舉，故她擔心中美關係屆時可能又會轉趨緊張：「情况暫時是穩定了，但之後的發展仍然有所擔憂。」

李智穎強調，投資中國股票，要「買股不買市」，例如投資者過去10年長期持有中國股票指數ETF可能無錢賺，惟買中優質中國股票，回報卻可以十分可觀。

四大原因看好中資科網龍頭

就現市况而言，李智穎認為，即使不少中資科網龍頭股股價去年11月以來已勁升近倍（見圖），惟後市仍可以留意：「中資科網龍頭股股價近月表現強勁，我認為有四個原因，第一，它們在去年10月底超賣得很厲害，近月不單受惠內地重啟經濟，而且中美關係亦略有改善；第二，10多年前外資看好中國股市便買內銀股，目前則是買中資科網龍頭股；第三，目前只是外資對中國股市、對中資科網龍頭股評級改變，它們的生意其實是未改善的，估計隨着內地疫情受控、重啟經濟，商家將增加廣告推廣開支，有利它們日後互聯網廣告收入回升；第四，此板塊目前估值對比過去5年平均值仍然折讓頗大，我們預期個別股份今年及明年每股盈利均可增長20%，可望支持估值及股價回升。」

內地重啟經濟 利好消費醫療股

另外，李智穎認為，隨着內地走出疫情、重啟經濟，可以留意內需股：「內需股如啤酒、出外旅遊、餐飲股現仍未完全反映重啟經濟的正面影響，另外，亦可以看好家電。雖然新能源車股股價近月比較波動，但內地政府支持消費市場，估計一定包括支持新能源車發展的政策，例如內地居民購買新能源汽車的補貼去年底屆滿後，今年第一季尾至第二季初或會出台新政策扶持。」而她亦看好中資醫療股：「不少醫藥股股價近月表現很好，但仍有一些板塊升幅相對落後，例如私營醫院股。在疫情管控期間，私營醫院基本上難以進行手術，它們將會受惠於疫情受控、重啟經濟。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕中資科網龍頭股 中美關係 中國股市 人民幣匯價 瑞銀財富管理李智穎 瑞銀財富管理施德銘(Dominic Schnider)

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