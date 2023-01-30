畢馬威料港銀淨息差擴 貸款減值成隱憂

對銀行業發展審慎樂觀

馬紹輝表示，經多年的低淨息差環境後利率持續上升，預計淨息差將進一步擴大，但部分可能會被市場上的存款利率競爭所抵消。

去年香港銀行對內地房地產的減值撥備大幅增加，馬紹輝認為，今年銀行業主要挑戰仍是貸款減值，內地發展商在還款上仍然存在一些不確定性。雖然內地當局推出不少扶助發展商改善流動性及提供資金，但最終仍視乎內地消費者和外資對中國住宅單位的需求，亦是發展商實際上要解決的問題。因此，預料銀行貸款減值今年高企，但減值金額可能略低於2022年。

畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合伙人宋家寧認為，香港銀行業表現強靭，作為連接內地市場的橋樑，現時南向通及北向通已回復至疫前水平。他稱，隨內地重新開放後，香港及在岸公司在交易上有更多直接的溝通，一些金融機構亦會利用香港作用地區擴張的基地。在財富管理方面，馬紹輝指若股票市場做好，將會積極帶動銀行業收入，不過銀行需在資本成本上做好控制，因此對銀行業持審慎樂觀態度。