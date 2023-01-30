業界促與灣區協調 免港口間競爭

海港聯盟促增自動化項目資助

此外，海港聯盟亦指船運界面對勞工短缺及老化問題，要求當局就智慧港口發展制訂路線圖， 提供額外資金以加快香港港口及相關港口社區系統發展，增加對自動化項目的補貼和資助，提高本港整體競爭力。該會更要求當局成立類以機管局的法定「港務局」，以推動本港港口長遠發展。

運輸及物流局和海事處表示，會積極開拓新貨源，繼續加強與大灣區港口合作，探討與廣東省港口城市成立溝通平台。此外，亦會與業界合作推動智慧港口，目標是今年分階段透過建立全新數據共享平台，便利碼頭營運商及相關業界人士溝通和存取資料，並於2025年前實現更廣泛使用有關平台。

當局續指，目前香港港口運作暢順，會繼續透過強化港口設施提升競爭力。就成立港務局的建議，當局認為，需要深思熟慮，當中涉及法定權力和財政可持續性等根本問題，會繼續與香港海運港口局密切溝通，鞏固國際航運中心的地位。