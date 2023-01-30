經濟

港高效見稱 善處理水果凍肉

【明報專訊】過去幾年本港港口按貨物吞吐量計算，排名逐級而下，但業界指出本港港口的競爭本錢，是作為高效率運作轉口港，並擁有自由港、清關快和強國際連繫優勢，尤其善於處理對時間要求高，必須特快處理的貨物，具體例子有如水果和冷凍食品。海港聯盟表示，香港每年處理10萬個標準進口冷藏貨櫃箱，運送凍肉和時令水果供應本地及鄰近內地市場，過去處理東南亞進口榴槤及智利車厘子尤其成功，內地進口智利車厘子，有超過八成便是經香港港口處理。

內地進口智利車厘子 逾八成港處理

海港聯盟指出，船公司會選擇安排智利車厘子輪船快航直達香港，最快航線22天抵港。香港付貨人委員會執行總幹事何立基解釋，除了低稅誘因吸引水果商外，水果商可在香港港口分流貨物，進入多個內地港口，內地每個港口收費高低不一， 水果商可以精準節約成本。但過去一年不少水果商不經香港轉口進入內地，今後有可能延用該方式，面對疫情後時代的競爭，本港港口屬「有危亦有機」。事實上，海港聯盟表示去年初因兩地疫情，內地實施每日陸路跨境運輸配額，令本港作為水果商首選進口港的地位受到嚴峻挑戰， 去年4月至7月東南亞榴槤季期間，香港港口相關處理量及整體水果處理量均錄得「雙位數跌幅」。

貨物吞吐量 港連續兩年排第9位

儘管香港港口作為內地重要的轉口樞紐，但同時亦與內地多個港口競爭。與廣州和深圳港口比較，香港港口按貨物吞吐量計，在全球排名出現明顯跌勢，表現亦不及區內的新加坡港口。據海事處數據顯示，2021年廣州、深圳和新加坡港口全球排名穩坐首5位，本港則連續兩年排第9位（見圖）。

面對鄰近港口的競爭，海港聯盟指出，透過協調各碼頭營運商，優化碼頭資源運用，例如在各種安排下，令跨碼頭內運車運輸大幅減少，甚至完全省卻內運車操作，節省客戶成本；同時今後亦繼續朝數碼化發展，如將進出口貨櫃的文件流程全面數碼化、引入堆場吊機的遙距操作系統，葵青貨櫃碼頭營運商甚至更進一步，研究在碼頭內的貨櫃車自動駕駛操作系統等。聯盟續稱，會與政府繼續合作和溝通，務求盡快推行「智慧港口」系統，進一步提升香港港口的競爭力。

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