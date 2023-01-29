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經濟
2023年1月29日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美聯儲議息前數據利好 道指六連升 分析：港股尋頂格局進尾聲 北水左右後市
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馮其十：內地經濟升溫 須解三道難題
馮其十：內地經濟升溫 須解三道難題
【明報專訊】內地農曆新年長假，各地人氣爆棚、餐飲暢旺，「煙火氣」帶動經濟熱度回歸。愈來愈多預期相信，得益於政策轉變，內地經濟將在新一年獲得明顯修復，溫和反彈。不過，從目前情况看，還需解三道難題。
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