經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地經濟升溫 須解三道難題

【明報專訊】內地農曆新年長假，各地人氣爆棚、餐飲暢旺，「煙火氣」帶動經濟熱度回歸。愈來愈多預期相信，得益於政策轉變，內地經濟將在新一年獲得明顯修復，溫和反彈。不過，從目前情况看，還需解三道難題。

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