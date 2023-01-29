美元成制裁武器 促多國研新支付機制

資料來源：彭博社、CNBC、紐約時報、金融時報

沙特、阿聯酋等海灣國家，自1970年代以來相繼實施與美元掛鈎的匯率政策，是「石油美元」體系（詳見另稿）的支柱。由於近年與美國的矛盾接續不斷，作為全球最大原油出口國的沙特也在尋求結算貨幣多元化。

與美矛盾增 沙特擬結算貨幣多元化

沙特財政大臣Mohammed Al-Jadaan本月在達沃斯論壇受訪時稱，對以美元以外的貨幣進行貿易結算持開放態度，「我不認為沙特會放棄或排除任何有助於促進全球貿易的討論」。他表示，與中國、美國在內的國家存在戰略合作關係，並希望與更多國家發展這種關係。

目前沙特尋求與中國在內的重要貿易伙伴加強關係。國家主席習近平去年底訪問沙特期間，兩國同意加強能源領域的合作。當時習近平表示，中國將從中東購入更多石油，並希望以人民幣進行結算。

市場人士指出，自美國加緊以美元作為制裁武器，作為金磚國家（BRIC）的巴西、俄羅斯、印度和中國，以及其他國家也在加快推動「去美元化」。南美兩大經濟體巴西和阿根廷，上周在拉美與加勒比海國家共同體（CELAC）峰會，就兩國建立共同支付工具展開籌備工作。巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在去年當選前曾表示，不能繼續依賴美元，希望在拉美創建數碼貨幣。數碼貨幣的目標，不是取代拉美國家的貨幣，而是作為拉美貿易和資金流的補充。

巴西阿根廷研共同支付工具

巴西財長哈達德（Fernando Haddad）上周表示，籌劃共同支付工具，目標是促進雙邊貿易，並強調並非設立新的單一貨幣來取代巴西雷亞爾或阿根廷披索。據稱，兩國初步會以雷亞爾為貿易支付，例如巴西銀行在政府資金的支持下，向阿根廷進口商提供信貸，而阿根廷方面就提供抵押品，包括中國債券、天然氣合約、小麥合約等。

巴西與阿根廷之間貿易蓬勃。在2022年頭11個月，兩國貿易額達到264億美元，較2021年同期增長近21%。建立共同支付工具，對阿根廷的吸引力尤為明顯。該國目前通脹率按年升幅逼近100%，並須依賴央行印鈔應付政府開支。根據該國央行的數據，在阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）執政頭3年，流通貨幣量增長3倍。

與經濟不穩的阿根廷加強連繫，可能威脅巴西的經濟穩健。阿根廷政府在2020年債務違約後，基本上已無法在國際債市融資。此外，該國在2018年接受國際貨幣基金組織（IMF）的救助後，目前仍欠該組織逾400億美元。

歐元區覆蓋全球GDP約14%

阿根廷外長卡菲羅（Santiago Cafiero）表示，將與巴西研究加強區域一體化，隨着市場對拉美的糧食、石油及礦產的需求增加，區內國家需要討論想怎樣發展經濟，是純粹充當原材料供應商，還是引入產業升級。

以美元計算，一個覆蓋整個拉美的共同支付工具，將覆蓋全球GDP的5%左右。全球最大的貨幣聯盟歐元，則約佔全球GDP的14%。除歐元以外，目前其他貨幣聯盟規模較小，例如部分前法國殖民地仍然使用與歐元掛鈎的非洲法郎（CFA franc），以及北美洲加勒比海地區的幾個前英國殖民地及英國海外領土所使用的東加勒比海幣（East Caribbean dollar）。

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