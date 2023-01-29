吉利：新能源車今年目標銷量逾60萬

小鵬：今年推5款車 目標全年交付20萬輛

除了吉利力攻新能源車之外，內地媒體《貓頭鷹車誌》引述電動車生產商小鵬汽車（9868）董事長何小鵬的內部開工信中提到，今年將推出5款全新與改款車，改款車分別是P7、G3及P5，新車包括Coupe SUV和MPV兩款車型。他的目標是全年交付20萬輛車。下一代全場景智能輔助駕駛產品XNGP，計劃在今年三季度，推出主要功能。

台媒：比亞迪擬今年日本市場推「海豹」

彭博的報道進一步指出，包括五菱、長城（2333）及比亞迪（1211）的電動車開始滲透東南亞。當中在東南亞已售超過3萬輛電動車中，便有57%來自前述內地電動車公司。台灣傳媒報道，比亞迪更初步於今年測試日本市場反應，當中推出可行駛700公里的「海豹」車型。