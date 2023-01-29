美聯儲議息前數據利好 道指六連升 分析：港股尋頂格局進尾聲 北水左右後市

明報記者 蕭嘉聰

標指上周五收市升0.25%，報4070點；納指升0.95%，收報11,621點。一周累計以納指表現最強，升4.32%；道指升1.81%；標指升2.47%，三大指數均連升4周。英特爾上季業績差過預期，並警告今季將錄虧損，股價收市插水6.41%至28.16美元，失守多條短期平均線，技術走勢轉差（見圖）。美國運通（美：AXP）預告今年收入及盈利繼續有增長，股價收市大升10.5%至172.31美元。歐洲股市微升，英國股市升0.05%；法股升0.02%；德股表現最好，揚0.11%。

沙特主權基金傳購Lucid 刺激車股飈

特斯拉（美：TSLA）自上周四公布業務勝預期，股價連續兩日升幅逾一成，收市再升11%至177.9美元；市傳沙特主權基金或收購電動車生產商Lucid（美：LCID）其餘股權及進行私有化，該股收市報12.87美元，大升43%。其他車股亦跟隨向上，福特（美：F）及豐田（美：TM）分別升2.71%及1.61%（見表）。

恒指夜期上周五收報22,660點，跌5點，較恒指收市低水29點；港股ADR比例指數收市報22,608點，較港收市跌0.35%。匯控（0005）ADR收市折合報58.18港元，較港收市價升0.4%；美團（3690）ADR收市折合報173.68元，較港收市價跌0.7%。

分析：恒指低位升8000點 已反映好消息預期

第一上海首席策略師葉尚志認為，港股自去年10月底低位至今已反彈修正約8000點，現價已反映市場對好消息的預期，相信美聯儲議息實際影響不大，有機會因步入短線尋頂尾聲而出現變化。

他解釋，恒指自去年3月因俄烏戰爭、美國加息以及通脹高企三大因素從22,500點水平下跌，不過現時相關因素仍未完全解決，恒指竟升穿22,500點水平，情况有如「升過頭」。他預計，雖然數據及氣氛可維持，不過周一北水重臨及期指結算日，對恒指未來走勢將成關鍵。