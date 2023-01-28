沽空機構狙擊 亞洲首富7企市值蒸發3978億

興登堡研究發表沽空報告之際，時值阿達尼集團的Adani Enterprises推動一項價值2000億盧比（約192億港元）的股票發行。Adani Enterprises昨股價跌逾18%，是2017年以來最大跌幅。該股昨天的收市價，較其後股權出售設定的價格區間下限低約11%，恐影響是次集資。阿達尼集團的能源企業Adani Green Energy及Adani Total Gas等，昨天的股價跌幅也達到20%的每天波幅上限。

興登堡研究於周三發表沽空報告，當天已導致阿達尼集團旗下上市機構蒸發百億美元市值。

累印度股市跌1.6% 差絕亞洲

印度股市周四休假，周五復市後，阿達尼集團旗下機構的股價跌勢加劇，並打擊了投資者對印度股市的情緒，印度NSE Nifty 50指數昨跌1.6%，是亞洲表現最差的指數。

阿達尼集團譴責該沽空報告充斥「毫無根據和不可信的指控」，試圖破壞其股票發行。不過著名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）形容，該沽空報告內容「高度可信，研究詳盡」。《福布斯》估計，直至周四，阿達尼的財富降至1193億美元，在富豪榜的排名跌出頭5位，降至第7位，不過仍然是亞洲首富。

（綜合報道）

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