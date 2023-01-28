「網紅股」3B家居 債務違約瀕破產

根據申報文件，該公司有5.5億美元的未償還貸款來自摩通牽頭的銀團，另有3.75億美元的貸款來自Sixth Street Partners。3B家居去年底擁有1.54億美元的現金和等價物，並有10億美元的未償還優先票據。《華爾街日報》指出，即使對一家面臨破產的公司來說，銀行發出違約通知並不尋常，因為公司往往會與貸款者就申請破產保護的計劃達成協議，從而延後償還債務的要求。

英特爾料首季見紅 股價挫10%

由於個人電腦晶片銷售下滑，加上利潤豐厚的伺服器業務增長放緩，英特爾（Intel）（美：INTC）第四季收入按年跌32%至140億美元，連續第4季收入下滑。經調整每股盈利10美仙，無論收入及盈利均遜於預期。英特爾預期，首季收入跌至不多於115億美元，經調整每股虧損15美仙，調整後利潤率預計為39%，較2020年第四季的58.4%顯著下滑。部分分析師指出，英特爾要恢復60%的利潤率似乎遙遙無期。英特爾股價早段挫一成。

玩具巨頭孩之寶（Hasbro）（美：HAS）警告聖誕旺季表現疲軟，並將在未來數周裁員1000人，相當於員工總數15%，反映裁員已由科技行業及金融業，蔓延至製造業。孩之寶初步估計，在截至12月底的第四季，收入將按年跌17%。化工企業陶氏（美：DOW）亦宣布在全球裁員約2000人，相當於員工總數5%，以優化成本結構，應對歐洲能源市場等挑戰。

（綜合報道）

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