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經濟
2023年1月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
一手潛在供應破10萬伙 有紀錄新高 按季升萬伙 「熟地」單位增6000伙
華懋今年推三盤涉逾千伙 瑜一成重頭戲
官方樓指去年跌逾15% 連升13年斷纜
十大屋苑周末預約睇樓量升逾四成
BDx租信和葵涌工廈 建大型數據中心
商湯不受美投資限制 股價飈兩成 富時羅素或納入指數 大成交31億
商湯股價反彈 軟銀或止賺套現
憧憬經濟軟着陸 恒指續創11個月新高
富達再下調螞蟻集團估值9%
港證券界冀還原股票印花稅至0.1%
FTX債權人達數千名 名單見金管局證監會等
積金評級料1月MPF人均賺18000元
全球低碳能源投資額 去年1.1萬億美元創新高
多家銀行下調定存息 分析：定存息難再衝上去年高位
位元堂：開發生活化產品吸年輕客
LVMH去年收入升23% 看好中國消費者推升業績
美核心PCE物價升4.4% 14月新低 通脹續消退 有利儲局進一步放慢加息
「網紅股」3B家居 債務違約瀕破產
沽空機構狙擊 亞洲首富7企市值蒸發3978億
陸振球：發展「今日大嶼」更省事
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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一手潛在供應破10萬伙 有紀錄新高 按季升萬伙 「熟地」單位增6000伙
華懋今年推三盤涉逾千伙 瑜一成重頭戲
官方樓指去年跌逾15% 連升13年斷纜
十大屋苑周末預約睇樓量升逾四成
BDx租信和葵涌工廈 建大型數據中心
商湯不受美投資限制 股價飈兩成 富時羅素或納入指數 大成交31億
商湯股價反彈 軟銀或止賺套現
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富達再下調螞蟻集團估值9%
港證券界冀還原股票印花稅至0.1%
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積金評級料1月MPF人均賺18000元
全球低碳能源投資額 去年1.1萬億美元創新高
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位元堂：開發生活化產品吸年輕客
LVMH去年收入升23% 看好中國消費者推升業績
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