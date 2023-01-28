全球低碳能源投資額 去年1.1萬億美元創新高

中國建清潔能源供應鏈投資佔逾半

報告指出，去年全球在可再生能源總投資，達到4950億美元的紀錄新高，按年增加17%。與此同時，於電氣化運輸的開支，包括電動車和相關基礎設施亦達4660億美元，按年急增54%，幾乎追及可再生能源的投資。

按國家或地區劃分，中國是現時領先能源轉型投資的國家，投資金額達5460億美元，與排第二名美國的1410億美元差距甚遠，倘若將歐盟視為單一區域，歐盟將位居第二名，投資金額為1800億美元。

BNEF交易和供應鏈研究總裁Antoine Vagneur-Jones表示，清潔能源科技的製造能力不是實現零排放的主要瓶頸，但由供應鏈多樣化的角度來看，情况沒有多大變化。

報告又指出，清潔能源工廠投資（對清潔能源科技製造設施的投資）從2021年的526億美元增加到2022年的787億美元，當中製造電池和相關元件的設施佔最大的份額，達454億美元，太陽能工廠則錄得239億美元投資。