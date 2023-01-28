商湯股價反彈 軟銀或止賺套現

信誠證券聯席董事張智威認為，今次商湯股價明顯反彈，對軟銀而言有止賺套現的吸引力，相信軟銀或賣出商湯持股，但難以推測集團的沽貨價位。他又稱，倘商湯股價持續向上，對上市前股東的沽貨吸引力則愈大，提醒散戶需要留意。

分析：增上市前股東沽貨機會

過往軟銀屢屢大手投資科技股，惟環球科技股受壓，令集團旗下願景基金（Vision Fund）的投資組合價值大跌。截至去年9月底止上半財年，願景基金一期的上市投資估值合共虧損約1.2萬億日圓，其中商湯佔約3640億日圓。

除了商湯，願景基金對美國外賣送餐平台DoorDash（美：DASH）的投資估值也下跌2250億日圓，對印尼科技巨頭GoTo Group的投資則損失1080億日圓。不過，受惠於減持阿里巴巴（9988）獲得5.37萬億日圓收益，助軟銀上季錄得3.03萬億日圓利潤。