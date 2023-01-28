商湯不受美投資限制 股價飈兩成 富時羅素或納入指數 大成交31億

明報記者 蔡穎霖

上述消息刺激商湯昨天急飈19.9%至2.71元，不但創去年11月以來最大單日升幅，也是昨天表現最好的科指成分股；全日成交額錄31億元，僅次於三大重磅科網股「ATM」。

成交次於ATM

挾淡倉非買盤主力

商湯昨天罕有見大成交，惟挾淡倉並非昨天買盤主力。翻查證監會數據顯示，截至今年1月13日止，商湯累積淡倉3.18億股，未到已發行股本的1%，昨日收市價計約值8.6億元，未到商湯昨日成交額的三成。相較於上一個申報日期1月6日，商湯累積淡倉股數增加約2852.9萬股，總值約8359.88萬元。

趕上於2021年底前掛牌的商湯，原定當年12月17日在港掛牌上市，惟集團上市前遭美國財政部列入制裁黑名單，指控商湯研發的人臉辨識系統侵犯維吾爾族人權，意味美國個人及機構投資者均不能投資該公司，導致商湯延遲全球發售及上市。

隨禁投陰霾消散，有投行發報告唱好商湯。光大證券指出，商湯作為國內電腦視覺軟件龍頭，實現AI商業落地的跑通，同時積極向人工智能即服務（AIaaS）模式轉型，有望實現高質量、更穩定的營收增長。該行首次覆蓋商湯，給予「增持」評級。此外，星展亦首度給予商湯「買入」評級，目標價2.7元。

券商唱好 星展首評「買入」

內地的監管氣氛轉好，一眾中資科網股受惠上揚，惟商湯未見明顯升勢。信誠證券聯席董事張智威認為，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等科技股近期大幅向上，主要因為中央的政策逐步放鬆；惟商湯未有特別利好消息，故升幅跑輸板塊也是正常。

張智威又稱，商湯或有機會跟隨科網股向上，但由於商湯的盈利前景未明朗，對此股有所保留。