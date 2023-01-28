官方樓指去年跌逾15% 連升13年斷纜

98年大跌逾三成後最大跌幅

上月官方私宅售價指數報332.5點，連跌7個月，累跌13.7%，為2017年4月330點後逾5年半新低；若與2021年9月歷史高位比較，則下跌約16.5%。上述指數去年全年累跌15.6%，是繼1998年錄得32.5%跌幅後，24年來按年最大跌幅。不過值得留意，1998年12月售價指數僅為104.6點，過去24年攀升超過兩倍，至目前逾330點的水平。上月各類型單位售價指數普遍向下，其中A、B及C類中小型單位售價指數報333.6點，按月跌2.1%，按年跌15.9%；D及Ｅ類大型單位售價指數則報303.9點，按月跌0.26%，按年跌6.78%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，上月售價指數跌幅略為收窄，主要反映去年11月及12月份內地開始放寬防疫檢疫限制，令通關初現曙光，預料下次公布今年1月份售價指數跌幅會進一步收窄至1%，2月料持平，3月冀開始輕微反彈。他續指，通關帶動經濟復蘇，預料樓價經過首季整固後，次季可望升3%至5%；下半年如無不可預計的利淡因素，樓價料再錄約5%至8%升幅，估計全年終可升10%至12%。

租金指數按月升0.29% 終止3連跌

租金方面，上月租金指數報175.9點，終止3個月跌勢，按月微升0.29%；去年全年計租金指數則累跌3.72%。上月臨近年尾，屬於傳統租務淡季，租金指數錄升幅相對罕見。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，租賃市場反映住屋的剛性需求，疫情下不少市民觀望後市，紛轉買為租；現時本港已幾近全面通關，相信將吸引留學生及海外僱員重返本港，對租金亦具一定支持作用。

[香港地產]