一手潛在供應破10萬伙 有紀錄新高 按季升萬伙 「熟地」單位增6000伙

明報記者 甘潔瑩

房屋局資料顯示，一手潛在供應中，包括1.6萬個已落成而未售出的單位（即貨尾單位）、6.6萬個興建中但未售出的單位，以及2.3萬個已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位。在10.5萬伙中，估計9萬伙為實用面積小於753方呎的中小型單位，佔整體供應量86%，比率與對上一季相同。

現樓貨尾1.6萬伙 15年新高

該局預計，未來數月將有12幅住宅用地轉為「熟地」，可提供約5700伙。該局又指，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私宅供應量將維持較高水平。按一手潛在供應量分析，已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位，按季增加達6000伙或35%至2.3萬伙，連同正在興建而未售出的樓花約有6.6萬伙，亦按季多3000伙，單是這兩部分已經帶來9000伙新供應。另已入伙而未售出的現樓貨尾單位按季再增加1000伙至1.6萬伙，是自2007年首季後近15年新高。

另受新盤銷售放慢影響，已售出的樓花物業，由去年第三季約1萬伙，按季跌一成至9000伙，數字是自2006年次季後、逾6年的季度新低。中大經濟學系副教授莊太量稱，未來3至4年潛在私宅供應量高達10.5萬伙，要消化這批單位確實有壓力，要用多少時間消化則視乎息口走勢，預計未來3至4年利息將較現時低，在低息環境下發展商沒推售壓力，亦不會減價促銷。他續指，目前樓價已下調約15%，是次調整周期已完成，預計樓市下一浪升勢可望維持約2至3年。

施工量大跌近五成 11年新低

另一方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝指，去年私樓施工量僅1.1萬伙，較2021年2.13萬伙按年大跌48.4%，數目為11年新低；若以過去5年合計，共錄8.1萬個單位施工，即平均每年約1.62萬伙。他預計，該批單位將於隨後數年陸續落成，相信未來數年落成量未必會大幅增加。

[香港地產]