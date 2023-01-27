經濟

香港地產

黃埔本月25宗成交 9個月最旺

【明報專訊】內地與本港通關後，樓市隨即轉旺，本月多個屋苑交投量顯著回升。十大屋苑之一的紅磡黃埔花園，本月暫錄約25宗成交，創去年4月錄約29宗後，近9個月交投量新高，料本月全月有機會打破去年4月29宗高位，而該屋苑本月平均呎價則約13,300元。

中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園7期3座頂層戶，實用面積663方呎，3房1套間隔，望內園景，以815萬元易手、實呎12,293元。原業主2016年8月約698萬元購入，持貨逾6年，帳面獲利117萬元或約17%。

昇悅居本月交投較上月全月倍升

西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，本月至今累錄約10宗成交，較上月全月約5宗增加1倍，平均實呎16,222元。

中原地產高級區域營業經理許永生表示，昇悅居5座高層C室，實用面積522方呎，2房間隔，向北享內園景，原業主最初開價838萬元，農曆新年期間反價至843萬元易手，實呎16,149元。原業主2014年4月600萬元購入，持貨近9年，帳面獲利243萬元或約41%。

隨着二手交投回升，各區屋苑樓價陸續回升。美聯物業高級分區營業經理陸家民表示，屯門叠茵庭3座高層G室，實用面積499方呎，3房間隔，於大年初四以562萬元沽出，成交價較屋苑同類單位上月做價高約5%，實呎11,263元。原業主2013年以342.8萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約219.2萬元或逾64%。

淘大兩房555萬沽 4年實蝕7%

雖然樓價回升，但個別屋苑仍錄蝕讓成交。香港置業營業經理胡國安表示，九龍灣淘大花園本月累積錄約14宗成交，已超過上月全月約11宗，其中K座高層05室，實用面積391方呎，2房間隔、望內園景，近日以555萬元易手，實呎14,194元。原業主2019年以約565萬元購入，帳蝕約10萬元或約2%；若連使費計，料實蝕逾38萬元或約7%。

相關字詞﹕二手交投回升 淘大花園 叠茵庭 昇悅居 黃埔花園

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