經濟

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仲量聯行：內地客回歸 港投資物業成交額料升15%

【明報專訊】受經濟金融環境動盪影響，仲量聯行最新研究報告指，去年亞太區地產投資總額較2021年下跌25%，預計今年投資總額跌幅收窄，但仍將下跌5%至10%；不過亞太區酒店投資總額因各國邊境重開，於去年已有10%至15%增長 ，預計今年將再增長約6%。

疫情近尾聲 市場對前景樂觀

報告同時指出，料內地與本港通關後，內地投資者將重返香港，商用物業的成交總額可望回升，預期今年投資物業成交總額將上升10至15%，新加坡資金亦已積極在港物色投資物業。仲量聯行亞太區首席研究官 Roddy Allan表示，疫情臨近尾聲，市場對前景漸感樂觀，今年亞太區地產總體投資表現可能會有改善，預計抗跌能力強、投資回報率較高的資產仍受到投資者關注，如數據中心、物流地產、分層住宅項目，以及印度等新興市場的新發展項目等。

該行調查亦顯示，多達74%受訪企業願為承租有可持續發展認證的綠色辦公空間支付租金溢價，當中有22%的受訪企業表示目前已經在綠色辦公空間中辦公。

美聯商業高級營業董事劉志威表示，銅鑼灣商廈力寶禮頓大廈目前空置率僅約1%，但受近年經濟環境影響，成交價及租金均比2019年高峰期回落，目前中層A01室，面積約1132方呎，以意向呎價2.2萬元放售，即總價約2490萬元，較高峰期成交呎價約2.5萬元跌約12%，而意向呎租35元，總意向租金約4萬元，亦較高峰期回落約25%。

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