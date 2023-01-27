朱千雪丈夫斥3200萬 買雲地利台連車位

資料顯示，雲地利台B座中層4室，實用面積1259方呎，3房1套間隔，本月初以3000萬元售出，實呎23,828元，登記買家吳昆倫（NG JUSTIN CHRISTOPHER），與老牌茶莊「祺棧茶行」太子爺、前藝人朱千雪丈夫的中英文名字均相同，料為同一人，並以首置入市。另吳昆倫同時以200萬元購入屋苑一個車位，即合共以3200萬元入市。資料顯示，2021年5月雲地利台同座、同面積，但樓層低兩層的4室，以3750萬元連車位售出，即今次售出單位成交價，較年半前下跌550萬元或近15%。

維港頌呎價一周升一成

另外，中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角維港頌6座中層D室，實用面積569方呎，2房間隔、望海景，以1580萬元成交，實呎27,768元。對上6座高層E室，實用578方呎，同屬2房戶，一周前以1460萬元沽出，實呎25,260元，是次成交相隔一周，呎價升約10%。原業主2017年以1973萬元一手買入，帳面蝕393萬元或20%，惟當時發展商設有優惠，料需微蝕使費離場。

此外，中原高級分區經理黃家俊表示，薄扶林碧瑤灣17座高層B室，實用1386方呎，3房套間隔及工人套房，連車位以2300萬元易手，實呎16,595元。原業主2008年以1248萬元買入，帳面獲利1052萬元或84%。