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百老匯家族4.8億掃ST. GEORGE'S五伙 個別成員付逾千萬辣稅 項目1個月套9.5億

【明報專訊】內地與本港通關刺激一手豪宅市場，有過往活躍於物業投資的本地家族，再度大舉入市。信置（0083） 的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS ，上月售出的2個單位，由百老匯電器家族成員登記購入，涉資近2億元，據悉，連同本月「加碼」增購之3伙，該家族一個月內先後以逾4.75億元連購項目共5伙。

明報記者 林尚民、容婌維

資料顯示，ST. GEORGE'S MANSIONS第1座11樓B室，實用面積1841方呎，3房雙套（儲物室連洗手間） 間隔，上月連車位以8900萬元售出，實呎48,343元，登記買家為鄧靄庭（TANG NGOI TING LISA），為百老匯電器家族成員，今次入市需付樓價15%辣稅，即涉1335萬元。另1座11樓A室，連車位成交價1.1億元，實用面積2140方呎，4房雙套（儲物室連洗手間） 間隔，實呎51,402元，買家鄧沛怡（TANG POLLY），為同一家族成員，惟鄧沛怡只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。市場消息指，同一組買家及後於本月再加碼購買該盤另外3伙，換言之，百老匯電器家族過去1個多月便斥超過4.75億元，連購ST. GEORGE'S MANSIONS 5伙。

爆疫後8.65億連掃20伙新盤單位

上述ST. GEORGE'S MANSIONS過去1個月連沽10個單位，套現逾9.5億元，包括上述百老匯家族所購之5伙。信置執行董事田兆源（圖）表示 ，受惠於通關效應，加上疫情緩和，以及利息回穩，本地豪宅率先起動，集團於兔年首日即沽出兩伙ST. GEORGE'S MANSIONS大宅，相信樓市兔年如兔子般活躍興旺，價量齊升。

事實上，百老匯家族一直鍾情物業投資，2021年先後以約2億元購入路勁（1098）黃竹坑港島南岸晉環8伙，及1.9億元連掃同區嘉里（0683）與信置揚海7伙，連同ST. GEORGE'S MANSIONS，該家族疫情後累計以約8.65億元連購20個新盤單位。

凱玥4房實呎破5萬 鴨脷洲新指標

另外，內房合景泰富（1813）和龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，昨連車位以逾1.832億元售出第3座10樓B室，實用面積3627方呎，4房4套間隔，擁南區海景，實呎5.05萬元，買家採180天成交期，成交價和呎價料創鴨脷洲標準分層單位新高，據悉買家為本地客，毋須繳付辣稅。凱玥累售2伙，套現近3.5億元。

目前由內房龍湖（0960）全資擁有、已屆現樓的啟德尚‧珒溋，則以3700萬元售出第1座31樓A室，屬實用面積1072方呎3房間隔，實呎34,515元，買家成交期148日。

相關字詞﹕百老匯電器家族 凱玥 田兆源 信置 龍光 合景泰富 新盤豪宅

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