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2023年1月27日星期五
譚新強 中環新譚
投資策略
港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股
歐冠昇：百隻新股待掛牌 料今年市况好轉
A股下周始復市 相關ETF偷步做好
內地賀歲票房破50億 影業股受追捧
港上月出口跌28.9％ 68年最差
張德熙：通關後業界生意增一至兩成
道富投資者信心回升 受惠亞洲地區改善
澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加
金沙中國指新春錄正EBITDA
美高梅中國郭蕙心：精品內容進社區吸高端客
凱施餅店遭恒隆關聯公司呈請清盤
AlipayHK：新春內地澳門交易量飈18倍
伯明翰體育：正洽商球會股權交易
美上季GDP升2.9% 勝預期 市場憂加息削消費 今年經濟添變數
Tesla上季收入盈利新高 馬斯克：訂單歷來最勁
IBM料今年收入續升 仍裁3900員工
張兆聰：汽車設計曝光炒上 小米待回調收集
植耀輝：微軟似轉型 伺機增持
葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉
技術取勝：恒地短線有望上試31元
盧駿匡：港股升浪近尾聲 慎防調整將展開
信銀國際開工利市2000 花旗派688好意頭
麥記兔年首個品牌活動 送10萬張美食電子換領券
劉思明：落後股挾升 宜趁機獲利
周顯：揸比特幣勝買Coinbase
譚新強：天邊會否出現幸福「藍鳥」？
湯文亮：現打算買樓的人 都是「蠢才」
百老匯家族4.8億掃ST. GEORGE'S五伙 個別成員付逾千萬辣稅 項目1個月套9.5億
朱千雪丈夫斥3200萬 買雲地利台連車位
仲量聯行：內地客回歸 港投資物業成交額料升15%
黃埔本月25宗成交 9個月最旺
Wetland Seasons Bay前臨濕地公園 遠眺深圳景
蔚藍灣畔車位售148萬 18年升近3倍
譚新強：天邊會否出現幸福「藍鳥」？
【明報專訊】恭喜發財，身體健康，兔年行大運！
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