經濟
國際金融

Tesla上季收入盈利新高 馬斯克：訂單歷來最勁

【明報專訊】雖然季度交付量不及預期，特斯拉（Tesla，美：TSLA）第四季利潤仍按年增長59%至36.9億美元，收入按年增37%至243億美元，無論收入及盈利均創新高。面對Tesla需求轉弱的憂慮，行政總裁馬斯克表示，從任何角度來說，2022年也是Tesla史上表現最好的一年。他又大派定心丸，強調踏入2023年以來的訂單數量是歷來最強勁，目前的預訂數量幾乎是產量的兩倍。隨着Tesla在主要市場減價促銷，馬斯克預期只要沒有任何重大的供應問題，今年交付量有可能達到200萬輛。這預測高於Tesla為今年設定的180萬輛交付量目標。

提升今年交付目標至180萬輛

Tesla最新的年度交付目標，較2022年的131萬輛增長37%，不過較以往按年增長五成的目標有所下調。部分分析憂慮Tesla透過減價擴大客戶群，會在短期內犧牲利潤率。Tesla第四季的電動車毛利率僅為25.9%，是過去5個季度以來最低，加上Tesla本月在主要市場大幅減價，料將繼續侵蝕其毛利率。不過分析認為，Tesla目前的利潤領先於全球主要車廠，有本錢大幅降價，而且可能逼使同行跟隨減價。Tesla股價早段急升一成。

Tesla去年全年利潤增長逾1倍至126億美元。據標普全球市場財智估計通用汽車（美：GM）去年利潤為105億美元，而福特（美：F）為80億美元。財富管理公司Gerber Kawasaki行政總裁Ross Gerber稱Tesla利潤領跑，為其提供減價兩成空間。他表示有信心擴大生產規模可降低每輛電動車的平均生產成本，令利潤率回升。

指最大對手或是一家中資

馬斯克形容，Tesla的最大對手可能是一家中國公司。他預期中國「極有可能」出現一家僅次於Tesla的電動車公司，但他沒有點出公司名稱。不過他認為，即使宏觀經濟環境存在不確定性，而整體汽車市場可能收縮，市場對Tesla的需求仍然向好，以往很多人想購買Tesla電動車卻買不起，減價確實對普通消費者產生作用。Tesla表示，其電動車平均售價多年來處於下降趨勢，令消費者更能負擔，這是其將年銷量提升至數百萬輛的必要條件。Tesla的目標是透過擴大生產、引入低成本的電動車型號及提高工廠效率來提高利潤率。Tesla股價在2022年暴跌65%，但1月以來已上漲17%，反映市場對Tesla近期減價促銷的策略抱有信心。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股
港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股
歐冠昇：百隻新股待掛牌 料今年市况好轉
歐冠昇：百隻新股待掛牌 料今年市况好轉
A股下周始復市 相關ETF偷步做好
A股下周始復市 相關ETF偷步做好
內地賀歲票房破50億 影業股受追捧
內地賀歲票房破50億 影業股受追捧
港上月出口跌28.9％ 68年最差
港上月出口跌28.9％ 68年最差
張德熙：通關後業界生意增一至兩成
張德熙：通關後業界生意增一至兩成
道富投資者信心回升 受惠亞洲地區改善
道富投資者信心回升 受惠亞洲地區改善
澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加
澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加
金沙中國指新春錄正EBITDA
金沙中國指新春錄正EBITDA
美高梅中國郭蕙心：精品內容進社區吸高端客
美高梅中國郭蕙心：精品內容進社區吸高端客
凱施餅店遭恒隆關聯公司呈請清盤
凱施餅店遭恒隆關聯公司呈請清盤
AlipayHK：新春內地澳門交易量飈18倍
AlipayHK：新春內地澳門交易量飈18倍
伯明翰體育：正洽商球會股權交易
伯明翰體育：正洽商球會股權交易
美上季GDP升2.9% 勝預期 市場憂加息削消費 今年經濟添變數
美上季GDP升2.9% 勝預期 市場憂加息削消費 今年經濟添變數
IBM料今年收入續升 仍裁3900員工
IBM料今年收入續升 仍裁3900員工
張兆聰：汽車設計曝光炒上 小米待回調收集
張兆聰：汽車設計曝光炒上 小米待回調收集
植耀輝：微軟似轉型 伺機增持
植耀輝：微軟似轉型 伺機增持
葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉
葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉
技術取勝：恒地短線有望上試31元
技術取勝：恒地短線有望上試31元
盧駿匡：港股升浪近尾聲 慎防調整將展開
盧駿匡：港股升浪近尾聲 慎防調整將展開
信銀國際開工利市2000 花旗派688好意頭
信銀國際開工利市2000 花旗派688好意頭
麥記兔年首個品牌活動 送10萬張美食電子換領券
麥記兔年首個品牌活動 送10萬張美食電子換領券
劉思明：落後股挾升 宜趁機獲利
劉思明：落後股挾升 宜趁機獲利
周顯：揸比特幣勝買Coinbase
周顯：揸比特幣勝買Coinbase
譚新強：天邊會否出現幸福「藍鳥」？
譚新強：天邊會否出現幸福「藍鳥」？
湯文亮：現打算買樓的人 都是「蠢才」
湯文亮：現打算買樓的人 都是「蠢才」
百老匯家族4.8億掃ST. GEORGE'S五伙 個別成員付逾千萬辣稅 項目1個月套9.5億
百老匯家族4.8億掃ST. GEORGE'S五伙 個別成員付逾千萬辣稅 項目1個月套9.5億
朱千雪丈夫斥3200萬 買雲地利台連車位
朱千雪丈夫斥3200萬 買雲地利台連車位
仲量聯行：內地客回歸 港投資物業成交額料升15%
仲量聯行：內地客回歸 港投資物業成交額料升15%
黃埔本月25宗成交 9個月最旺
黃埔本月25宗成交 9個月最旺
Wetland Seasons Bay前臨濕地公園 遠眺深圳景
Wetland Seasons Bay前臨濕地公園 遠眺深圳景
蔚藍灣畔車位售148萬 18年升近3倍
蔚藍灣畔車位售148萬 18年升近3倍