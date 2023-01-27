Tesla上季收入盈利新高 馬斯克：訂單歷來最勁

提升今年交付目標至180萬輛

Tesla最新的年度交付目標，較2022年的131萬輛增長37%，不過較以往按年增長五成的目標有所下調。部分分析憂慮Tesla透過減價擴大客戶群，會在短期內犧牲利潤率。Tesla第四季的電動車毛利率僅為25.9%，是過去5個季度以來最低，加上Tesla本月在主要市場大幅減價，料將繼續侵蝕其毛利率。不過分析認為，Tesla目前的利潤領先於全球主要車廠，有本錢大幅降價，而且可能逼使同行跟隨減價。Tesla股價早段急升一成。

Tesla去年全年利潤增長逾1倍至126億美元。據標普全球市場財智估計通用汽車（美：GM）去年利潤為105億美元，而福特（美：F）為80億美元。財富管理公司Gerber Kawasaki行政總裁Ross Gerber稱Tesla利潤領跑，為其提供減價兩成空間。他表示有信心擴大生產規模可降低每輛電動車的平均生產成本，令利潤率回升。

指最大對手或是一家中資

馬斯克形容，Tesla的最大對手可能是一家中國公司。他預期中國「極有可能」出現一家僅次於Tesla的電動車公司，但他沒有點出公司名稱。不過他認為，即使宏觀經濟環境存在不確定性，而整體汽車市場可能收縮，市場對Tesla的需求仍然向好，以往很多人想購買Tesla電動車卻買不起，減價確實對普通消費者產生作用。Tesla表示，其電動車平均售價多年來處於下降趨勢，令消費者更能負擔，這是其將年銷量提升至數百萬輛的必要條件。Tesla的目標是透過擴大生產、引入低成本的電動車型號及提高工廠效率來提高利潤率。Tesla股價在2022年暴跌65%，但1月以來已上漲17%，反映市場對Tesla近期減價促銷的策略抱有信心。

（綜合報道）

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