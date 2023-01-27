經濟

美高梅中國郭蕙心：精品內容進社區吸高端客

【明報專訊】澳門賭牌重新續牌，並力谷博彩企業大搞非博彩元素。美高梅中國（2282）文化藝術副總裁郭蕙心（圖）接受本報訪問時表示，集團續牌後會結合原有綜合度假村的空間，逐步推進非博彩元素發展，並擬將精品內容帶到社區，吸引高端客源。

培訓逾千導賞員助推廣

郭蕙心指出，集團旗下澳門美高梅早已開設空間展示意大利文藝復興、中國紫壇木作品。及後美獅美高梅開幕，有更多空間展示清朝地氈及放置公共藝術。另借助《西遊記》為題材開發孩童角色扮演活動；舉辦特色展覽如「殿『糖』雕塑藝術特展」；甚至結合科技元素舉行沉浸式劇院表演。她指多年來培訓出逾1000名導賞員，在未來幫助推動非博彩項目。

在美高梅延續賭牌後，新的十年計劃會走到多個澳門旅遊景點如媽閣及黑沙海灘開發市集甚至帆船賽。郭蕙心說：「有想過邁向產業化，但是要逐步來。」她更稱美高梅用地不多，但可以活化及美化社區搞旅遊，花心思把精品內容帶入社區，吸引高端客人，客源便不用再局限於賭客。

多家博企陸續開發新非博彩項目

此外，其他博彩企業亦陸續開發新非博彩項目。銀河娛樂（0027）在澳門銀河二樓商場一角闢出「銀河藝萃」，展示澳門藝術家袁偉業以「5 a.m.」主題油畫展。金沙中國（1928）在威尼斯人大搞親子共融的沉浸式TeamLab超自然空間；澳門博彩（0880）於上葡京設有歐式庭園專吸婚慶客；新濠博亞（美：MLCO）則在新濠天地開設多維體驗品牌藝術空間Artelli。永利皇宮除內置花園相關藝術品，更開放門外草坪讓遊客一遊。原有賭場綜合度假村的商場及展覽空間，正重塑成不同的新面貌。

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