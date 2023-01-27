澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加

明報記者 陳偉燊

綜合澳門統計暨普查局多項統計顯示，2022年到訪澳門的大中華地區以外的外國旅客，只有13,654人次。雖然比2021年最低的921人次大增，卻仍然偏低。今年農曆新年檔期，由年三十晚到大年初四，包括台灣及海外旅客，累計5日共有1.79萬人次，已超過去年全年，亦佔期間整體訪澳旅客約5.6%。

實德馬浩文：中國與其他大國角力礙訪客

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，現時往來澳門航班主要往返日本、泰國及台灣，班次較少，因此來訪國際旅客不多。他估計最快在農曆新年檔期後，待往來澳門與其他大城市運力提升，才有更多海外遊客到臨。另一主要客源香港旅客方面，他說：「現時日均最少有5000至6000人次過來，接近現有往來港澳運力八成以上，因此要提升運力去配合需求，才見到更多港客重回澳門。」

資深博彩從業員林繼光稱，香港旅客可決定自攜資金兼金額不受限制，因此料港客重臨會對業界帶來幫助。實德環球（0487）副主席馬浩文表示：「中國與其他大國之間在開放人員往來角力，影響到海外客源訪澳。」

澳博蘇樹輝：加強配套 迎新國際客源

澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝指「暫時外國遊客訪澳數目不多」，但他稱集團已因應將來市場變化，着手在上葡京建有可供舉行婚禮的花園。項目內聯同澳門本地藝術家馬若龍、霍凱勝、甚至他本人提供作品小篆墨寶《謙卦》，在新場地展出同時推動藝術創作，不再如過往純着重外國藝術。原有澳門博彩業歷史資料館亦作改變，甚至加強上、中、下檔餐飲配套，為迎來新的國際客源作準備。

香港旅遊業界更為部署重振旅遊業，在1月中組交流團到訪澳門。出席其中的澳門旅遊局局長文綺華表示，隨着在香港市場推出車票、船票買一送一後，亦探討開拓海外航點買一送一優惠。她說：「長途客很多時過來香港後，再轉到澳門，因此港、澳兩地要繼續合作。」澳門機場亦擬開發越南等航點。

香港旅遊業議會副主席謝淦廷表示，交流會有助他們掌握澳門旅遊最新發展並預先作規劃，待將來迎來更多外國旅客時，便可聯同香港、澳門及大灣區業界部署一程多站旅遊。