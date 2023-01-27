經濟

道富投資者信心回升 受惠亞洲地區改善

【明報專訊】道富環球市場公布今年1月份《道富投資者信心指數》，全球投資者信心指數由去年12月份經修訂後的76點，回升0.5點至今年1月的76.5點，主要受到亞洲投資者信心大幅改善所帶動，亞洲地區投資者信心指數上升5.7點至92.5點；北美地區投資者信心指數亦輕微上升0.7點至73.1點。不過，歐洲地區投資者信心指數則下降0.3點至102.2點。

歐洲投資者信心指數微跌

道富指出，過去幾個月風險偏好急劇下降，直至1月跌勢停止，全球投資者信心指數有所回升。亞洲投資者的情緒有改善，反映儘管他們對新冠病毒疫情感染率急升有所擔憂，但樂觀情緒亦正在增加。集團又指出，雖然歐洲繼續在100點水平以上徘徊，但美國投資者的風險偏好仍明顯受到抑壓，這可能是因為市場進一步擔心當地經濟即將出現衰退。

道富投資者信心指數通過分析機構投資者的實際買賣模式，定量測量投資者信心或風險偏好。指數顯示投資者風險偏好的變化，股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

道富全球投資者信心指數在去年12月份曾錄得連續三個月下跌，該月指數在修訂前為75.9點，按月跌14.4點，創疫情爆發以來的最低水平。

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