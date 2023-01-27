港上月出口跌28.9％ 68年最差

【明報專訊】政府統計處公布，去年12月本港整體商品出口貨值為3481億元，按年下跌28.9%，差過預期的下跌23.4%，更創1954年4月以來最大按年跌幅，為連續第8個月下跌，跌幅較11月擴大4.8個百分點。商品進口貨值則為3997億元，按年下跌23.5%，雖小於預期的跌25%，惟是2009年1月新低，連續第7個月下跌，較11月擴大3.2個百分點。雖然香港與內地往來逐步復常，不過分析指外圍經濟衰退壓力上升，未來料續限制本港外貿表現。
12月香港有形貿易逆差為516億元，相等於商品進口貨值12.9%，較前月擴大245億元。經季節調整，去年第四季商品整體出口貨值按季下跌7%，較第三季按季跌幅收窄1.2個百分點，商品進口貨值則按季跌6.5%，較第三季跌幅收窄3.7個百分點。總結全年，本港商品整體出口貨值為4.53萬億元，按年下跌8.6%，商品進口貨值則為4.93億元，按年下跌7.2%，貿易逆差為3958億元，按年擴大487億元。
全年出口跌8.6% 貿赤3958億
內地為本港最重要進出口貿易伙伴，12月內地新冠確診宗數急增影響生產和供應鏈，加上與內地物流往來尚未回復正常，輸往內地的整體出口商品貨值按年下跌30.4%，較11月跌幅擴大1.2個百分點，進口貨值則下跌12.9%，按年擴大1.2個百分點。外圍需求疲弱，12月本港對美國出口按年下跌26.7%，對日本出口則跌39.3%。
政府發言人表示，受外圍環境惡化及與內地跨境陸路運輸嚴重受阻拖累，12月輸往內地、美國及歐盟的出口均大幅下跌。環球增長疲弱，短期續對香港出口有負面影響，不過跨境陸路運輸限制逐漸恢復，應會抵銷部分壓力。大新銀行預期，環球經濟衰退壓力升溫，對內地出口帶來壓力，未來一段時間或續限制本港外貿表現。