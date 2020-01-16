經濟

A股下周始復市 相關ETF偷步做好

【明報專訊】港股昨日假後復市，A股則仍是農曆新年假期，至1月30日（下周一）才開市，不過昨日在港掛牌的A股ETF偷步全線勁升，安碩A50（2823）及南方A50（2822）均升逾3%，表現跑贏恒指，MSCI中國A50期指約升1%。

MSCI中國A50期指至昨晚9時升1.1%，安碩A50昨收市報15.97元，升3.3%；南方A50收報15.31元，升3.17%；華夏滬深300（3188）亦升2.8%至51.26元；嘉實明晟A股（3118）更大升5.57%至18.01元。

高盛：智能手機板塊已觸底

高盛發報告稱，評估80隻包括半導體、智能手機、電信及軟件等A股科技股後，看好相關板塊的前景，認為短期內智能手機表現已經觸底，預計今年將從低基數中有所增長。該行又指出，由於包括智能手機、個人電腦和其他消費電子產品等需求較疲軟，今年晶圓代工廠的使用率將會較低，反之從事芯片電路設計，可從較低成本中受惠；客戶及產品升級將是軟件股的增長關鍵因素。

該行又指出，中國重新開放將有利於生產、商務往來及消費，因此看好具成熟技術及結構的股份，例如新產品擴張、電動車等股票，認為相關股票的長線增長更清晰，包括嘉興斯達半導體（滬：603290）、華虹半導體（1347）及啟明星辰（深：002439）等股份。

相關字詞﹕南方A50 華虹半導體 半導體 智能手機 電動車 A股

上 / 下一篇新聞

港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股
港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股
歐冠昇：百隻新股待掛牌 料今年市况好轉
歐冠昇：百隻新股待掛牌 料今年市况好轉
內地賀歲票房破50億 影業股受追捧
內地賀歲票房破50億 影業股受追捧
港上月出口跌28.9％ 68年最差
港上月出口跌28.9％ 68年最差
張德熙：通關後業界生意增一至兩成
張德熙：通關後業界生意增一至兩成
道富投資者信心回升 受惠亞洲地區改善
道富投資者信心回升 受惠亞洲地區改善
澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加
澳門新春檔期海外客比例仍低 首5天1.8萬人次 業界：待節後才有望增加
金沙中國指新春錄正EBITDA
金沙中國指新春錄正EBITDA
美高梅中國郭蕙心：精品內容進社區吸高端客
美高梅中國郭蕙心：精品內容進社區吸高端客
凱施餅店遭恒隆關聯公司呈請清盤
凱施餅店遭恒隆關聯公司呈請清盤
AlipayHK：新春內地澳門交易量飈18倍
AlipayHK：新春內地澳門交易量飈18倍
伯明翰體育：正洽商球會股權交易
伯明翰體育：正洽商球會股權交易
美上季GDP升2.9% 勝預期 市場憂加息削消費 今年經濟添變數
美上季GDP升2.9% 勝預期 市場憂加息削消費 今年經濟添變數
Tesla上季收入盈利新高 馬斯克：訂單歷來最勁
Tesla上季收入盈利新高 馬斯克：訂單歷來最勁
IBM料今年收入續升 仍裁3900員工
IBM料今年收入續升 仍裁3900員工
張兆聰：汽車設計曝光炒上 小米待回調收集
張兆聰：汽車設計曝光炒上 小米待回調收集
植耀輝：微軟似轉型 伺機增持
植耀輝：微軟似轉型 伺機增持
葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉
葉創成：港通脹升溫美息或見頂 綠債料兔氣揚眉
技術取勝：恒地短線有望上試31元
技術取勝：恒地短線有望上試31元
盧駿匡：港股升浪近尾聲 慎防調整將展開
盧駿匡：港股升浪近尾聲 慎防調整將展開
信銀國際開工利市2000 花旗派688好意頭
信銀國際開工利市2000 花旗派688好意頭
麥記兔年首個品牌活動 送10萬張美食電子換領券
麥記兔年首個品牌活動 送10萬張美食電子換領券
劉思明：落後股挾升 宜趁機獲利
劉思明：落後股挾升 宜趁機獲利
周顯：揸比特幣勝買Coinbase
周顯：揸比特幣勝買Coinbase
譚新強：天邊會否出現幸福「藍鳥」？
譚新強：天邊會否出現幸福「藍鳥」？
湯文亮：現打算買樓的人 都是「蠢才」
湯文亮：現打算買樓的人 都是「蠢才」
百老匯家族4.8億掃ST. GEORGE'S五伙 個別成員付逾千萬辣稅 項目1個月套9.5億
百老匯家族4.8億掃ST. GEORGE'S五伙 個別成員付逾千萬辣稅 項目1個月套9.5億
朱千雪丈夫斥3200萬 買雲地利台連車位
朱千雪丈夫斥3200萬 買雲地利台連車位
仲量聯行：內地客回歸 港投資物業成交額料升15%
仲量聯行：內地客回歸 港投資物業成交額料升15%
黃埔本月25宗成交 9個月最旺
黃埔本月25宗成交 9個月最旺
Wetland Seasons Bay前臨濕地公園 遠眺深圳景
Wetland Seasons Bay前臨濕地公園 遠眺深圳景
蔚藍灣畔車位售148萬 18年升近3倍
蔚藍灣畔車位售148萬 18年升近3倍