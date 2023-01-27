經濟

歐冠昇：百隻新股待掛牌 料今年市况好轉

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁歐冠昇昨出席開市儀式後表示，儘管去年市場挑戰重重，但自下半年開始出現令人鼓舞的勢頭，尤其是新股市場。單計去年12月份已有逾20隻新股掛牌，本月有10隻新股已上市，目前亦有大約100隻新股等待掛牌，相信隨着市場轉趨樂觀，今年市况會好轉。

設海外辦事處 助吸企業上市

港交所去年12月在美國紐約開設辦事處，歐冠昇透露，歐洲的辦事處亦在努力準備中。早前內地與本港交易所進一步擴大股票互聯互通範圍，允許符合條件在港主要上市的外國公司納入，他稱希望透過開設辦事處，與國際發行人保持密切聯繫，了解他們的需求及目的。港交所主席史美倫補充，在海外設立辦事處不單可吸引企業上市，同時要對外宣傳港交所其他產品，是國際化策略之一。歐冠昇又提到，下月將跟隨由特首率領的代表團出訪中東，以作為上次出訪中東的跟進。

出席同一場合的財政司長陳茂波表示，過去一年風高浪急，但隨着香港與內地恢復對外連接，市場明顯好轉，希望在兔年股票市場將會與兔子一樣機靈活潑，跳上新台階，並能夠「兔」氣揚眉。

陳茂波又認為，今年新股市場表現會較去年好。除了推出特殊目的收購公司（SPAC）外，現時具一定規模的特專科技公司，即使未有盈利，港交所亦有特別機制讓這些公司在港上市，又正研究進一步激活創業板，為中小企及初創企業提供融資渠道。港交所去年只有90家新股上市，較2021年的98家為少，新股集資額急跌至約1046億元（見圖），較2021年約3313億元，大減三分之二。

相關字詞﹕兔年 新股市場 史美倫 陳茂波 歐冠昇 港交所(0388)

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