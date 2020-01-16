經濟

港股金兔報喜 跳升522點11個月高 大摩：長線基金續吸中概股ADR 料加速湧A股

【明報專訊】港股兔年開局走勢向好，紅盤高開高收，恒指午後升幅擴大，競價時段升幅擴至522點，終以22,566點全日高位收市，創近11個月高位。即使北水仍在休市，港股成交已回升至近1200億元水平，且繼續由科技股帶動升市。

明報記者 蕭嘉聰

國指昨日收市升223點或2.98%，報7706點，創7個月高位；恒生科技指數表現最強勢，收升194點或4.26%，報4763點。北水將於1月30日（下周一）復市，不過港股氣勢如虹，大市成交金額亦增至1195億元，是1月18日以來最多。

北水休市 成交仍增至1195億

大摩發表報告指出，隨着全球對中國的資產配置再平衡，1月長線投資者繼續增持中概股ADR，不過對冲基金一直減持ADR，轉而增持A股。據該行資金流向分析顯示，1月至今美國長線基金經理淨買入13億美元中概股ADR，是連續第2個月錄得淨流入，且是2021年以來流入最多資金，大型中概股以拼多多（美：PDD）、百度（美：BIDU）、攜程（美：TCOM）及蔚來（美：NIO）吸資最多；中型股就以唯品會（美：VIPS）、嗶哩嗶哩（美：BILI），以及新東方教育（美：EDU）獲最多資金流入。

拼多多百度蔚來吸資最多

大摩指出，與去年12月長線基金的反饋比較，他們似乎開始對中國宏觀前景達成共識，意見更具建設性，亦對中國重新開放進程的辯論更少，長線基金表示剛開始減低對中國股票「減持」的投資評級，亦與投資者討論解除投資A股的限制，預計資金將於今年第二季加速流入A股。

電動車設計曝光 小米飈12％冠藍籌

個別股份方面，近日內地社交媒體流傳小米（1810）的電動車設計，集團表示相關設計來自一個供應商，只屬早期汽車設計，並非最終原型，消息帶動小米股價追落後，收市揚12.48%至13.34元，為升幅最大藍籌。全球手機去年第四季銷量錄得史上最大季度跌幅，手機設備股反而炒上，丘鈦科技（1478）收市大升逾一成至5.57元；「手機孖寶」舜宇光學（2382）及瑞聲（2018）分別升8.51%及3.48%（見表）。

Tesla季績勝預期 新能源車股急揚

電動車龍股Tesla（美：TSLA）季績勝預期，新能源車股亦一擁而上，蔚來（9866）收市大升12.9%至96元；理想（2015）及小鵬汽車（9868）亦升逾一成（見表）；比亞迪（1211）、吉利（0175）同升逾半成。此外，重磅科網股表現亦同樣強勁，騰訊（0700）以全日高位406.8元收市，升3.8%；美團（3690）及阿里巴巴（9988）分別升2.6%及1%。

相關字詞﹕手機設備股 大摩 A股 科技股 恒指 阿里巴巴 騰訊 港股

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