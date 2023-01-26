十大屋苑新春5天錄18宗成交 17年最旺

第一城兩房業主料損手逾一成

美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城第37座中層D室，實用304方呎2房單位，以518萬元易手、實呎17,039元；原業主2019年中以553萬元購入，持貨約3年半，現帳面虧蝕35萬元或逾6%，若連使費計，料有機會實蝕約62萬元或約11%。

何文田兩半新盤豪宅同錄蝕讓

另外，九龍兩個新晉分層豪宅同現蝕讓成交，市場消息稱，何文田半新盤ONE HOMANTIN第5座地下連花園特色戶，實用837方呎連413方呎花園、3房1套間隔，連車位以1928萬元售出，實呎23,035元；原業主2016年9月以1833萬元購入，再以300萬元購入車位，即合共斥資2133萬元，帳面蝕205萬元或9.6%，若連使費計，料有機會實蝕約362萬元或約17%。

市場消息稱，何文田同區皓畋第7座中層C室，實用679方呎2房連工人房間隔，以1460萬元成交，實呎21,502元；原業主2017年12月以1836萬元一手購入，帳面蝕約376萬元或20%，如連使費計，料有機會實蝕約460萬元或約25%。