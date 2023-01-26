新地15商場新春營業額飈三成

馮續稱，15個主要商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣WWWTC世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場等，受惠通關效應，商場接待不少來自廣東省的旅客，預計全面通關後，位於傳統旅遊區的商場如新太陽廣場，旅客比例可達五成，而坐落於商業地段的apm商場，旅客比例亦達一成。她總結，今年新春15個大型商場人流按年升25%，生意額按年升約30%，部分中式餐廳營業額已回復至疫前水平。

海味健康食品商戶最受內地客歡迎

另新地代理董事鍾秀蓮表示，同系12個大型商場，包括將軍澳東港城、北角匯、上水廣場等，在1月21日至1月25日（農曆年三十至年初四）5天連假期間，營業額按年升25%，人流增加20%。

新地代理租務副總經理孫雅茵稱，事隔3年後內地人士可以到香港探親及消費，新春節日氣氛較往年濃，旗下屯門V City、南昌站V Walk商場，人流及生意額按年增長分別15%及13%，當中海味、健康食品類別商戶，最受內地客歡迎。此外，沙田新城市廣場新春期間人流、生意額，均按年錄得雙位數增幅。

希慎商場銷售額按年增一成

此外，「銅鑼灣大地主」希慎（0014）一眾高層，包括希慎興業主席利蘊蓮、希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威等，昨日出席旗下銅鑼灣利園一期醒獅表演；呂幹威表示，連同農曆新年期間及之前歲晚，集團旗下商場銷售額按年錄約10%增長，集團正期待本港經濟全面復常。