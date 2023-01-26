嘉華料「啟德海灣1」為兔年頭炮

擬推5合作盤 共涉逾8000伙

嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，嘉華於兔年將有3個全新大型合作新盤推出，除啟德海灣項目（共2138伙），亦包括與中海外、恒地（0012）、九倉（0004）合作的啟德跑道區4A區2號項目（約2060伙），以及與信置（0083）、嘉里（0683）、招商局置地（0978）合作的港鐵將軍澳日出康城第13期（約2550伙）。他預告，「啟德海灣1」料將為集團兔年首個開售的大型新盤，提供1017伙，主打2房戶，會密切留意市况再作部署。

另嘉華與信置、中海外合作的元朗錦上路站柏瓏III（約680伙），以及與信置、招商局置地合作的將軍澳日出康城第11期凱柏峰III（約644伙）亦擬年內登場，上述5個樓盤，涉及單位總數逾8000伙。

溫偉明認為，踏入2023年市場有多項利好消息，一手成交量已見改善，料1月全月一手有機會錄約500宗成交，較12月錄近280宗明顯上升，相信發展商會於新春後積極推盤，預期上半年採先量後價策略，而在整體經濟逐步恢復下，下半年樓價有機會從谷底反彈。

萬科大埔新盤涉1500伙 擬年底推

此外，萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，兔年該公司將推出鄰近港鐵深水埗站和長沙灣的連方系列，提供逾550伙，以及大埔馬窩路大型項目涉約1500伙，其中連方系列標準戶涵蓋開放式至3房間隔，首個推出的住宅項目連方I，已於去年11月推售，系列餘下單位將於今年中繼續分期推出。至於大埔馬窩路項目，預計於2023年底或2024年分期推出，戶型會相當多元化。

希慎：通關對樓市具正面刺激

另希慎（0014）執行董事及首席營運總監呂幹威表示，香港和內地已展開首階段通關，對本港樓市具正面帶動刺激作用，集團今年會繼續積極推售大埔露輝路林海山城。