通關效應 五礦料樓價見穩回升 黃少鴻：蔚藍東岸海景4房戶擬招標售

明報記者 林可為

對內地與本港恢復大規模通關及多項防疫措施進一步取消，黃少鴻認為，在通關效應帶動下，加上美國放緩加息步伐，本港經濟、樓市最壞時候相信已經過去，而豪宅、上車盤不論成交量、價錢於新春前均現齊升局面，反映樓市開始復常，展望今年樓價走勢將見穩回升。

事實上，復常效應下，五礦地產旗下、關鍵日期因天氣和疫情問題而推遲至今年12月的蔚藍東岸，新春前已接獲不少有關4房單位和特色戶的洽購查詢，當中約70%屬新香港人和操普通話的內地客。

新香港人內地客洽購查詢增

黃少鴻表示，蔚藍東岸自2020年底推出至今累沽約412伙、套現約36億元，現時餘下約276伙單位待售，如連同123個住客車位和佔地約1萬方呎商舖，估計總值約60億元。

銷售部署方面，蔚藍東岸第1座向海景的A、B室，實用面積1252至1329方呎，之前從未上載銷售安排推售；黃少鴻表示，此款單位是稍後新一輪銷售攻勢的主角，屬4房雙套設計，客廳闊度為3.6米（近12呎），主人套房具足夠空間供戶主三邊上落牀，亮點是享維港至藍塘海峽及港島東一帶景致，擬招標發售，意向呎價以東九龍、啟德一帶新盤的海景戶作主要參考。

4房特色大戶 全屋橫向總長27米

翻查資料，近期銷情理想的啟德跑道區全新盤澐璟，平均成交實呎主要介乎3萬餘至4萬餘元，料為蔚藍東岸海景4房戶參考對象，入場費估計約3300萬元。

與此同時，蔚藍東岸設有8個頂層連平台或天台特色戶（5個屬複式設計），實用面積約1670至2136方呎，同樣擬以招標形式發售。 黃少鴻指出，其中第1座25樓A室採單一大平層設計，實用面積2034方呎4房4套設計，屬項目樓王之一，另連338方呎平台和1363方呎天台，單位廳與房的橫向總長度近27米（約89呎），室內採光度充足，並可多角度觀賞景觀。

全方位物色新土儲作可持續發展

以啟德全新盤設計相若特色戶而言，近年成交呎價高見4萬至6萬餘元；以此推算，蔚藍東岸部分頂層特色樓王的作價，有機會高見1億元。

談及五礦地產未來在本港房地產市場的發展，黃少鴻指出，為作可持續發展，五礦地產會全方位透過不同途徑，物色新土地儲備，不會局限於市區或新界，或地盤面積大細，只要「計到數」就會研究入市購「麵粉」。