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2023年1月26日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
外資湧A股 南水單月1125億新高 大行：中資股轉勢 基金低配轉增持
黑期做好 港股兔年有望紅盤高開
跟外資撈A股 股民可揀ETF分杯羹
渣打：更多港企今年料回歸發債
券商看好騰訊遊戲前景 收入或意外升
A股赴歐發GDR 恐攤薄港IPO 去年10企籌304億 9家往瑞士掛牌
學者：瑞士政治中立匯價穩定 有利中資
微軟上季少賺12% 料雲計算業務放緩
美資沽空機構狙擊印度富豪旗艦公司
蔡穎霖：平台幣「內幕大公開」的背後
張兆聰：外資亢奮 首季A股港股料偏好
技術取勝：昆侖能源料6.7元有阻力
劉思明：港股高位遇阻 短期衝高勿追
周顯：金價高 轉買比特幣避險
湯文亮：美聯儲最多再加息0.25厘
通關效應 五礦料樓價見穩回升 黃少鴻：蔚藍東岸海景4房戶擬招標售
油塘將增往返尖沙嘴中環渡輪服務
嘉華料「啟德海灣1」為兔年頭炮
緹山花園特色戶7068萬沽 呎價逾4萬
新地15商場新春營業額飈三成
十大屋苑新春5天錄18宗成交 17年最旺
劉思明：港股高位遇阻 短期衝高勿追
【明報專訊】新春伊始，祝大家兔年萬事勝意，投資得心應手！
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